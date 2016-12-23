Олег Знарок: СКА готовился к овертайму в новом формате лишь на последней тренировке, больше у нас времени не было

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (3:2 ОТ).

- Интересная игра получилась. После перерыва у нас всегда такие игры получаются, пока мы вкатываемся. В этот сбор много готовились, прилично нагрузились, поэтому первая игра у нас, как обычно, получилась скомканной. При этом мы сегодня не выставили шесть человек, игравших за сборную. Дали им немножко отдохнуть.

Мы готовились к овертайму в новом формате лишь на последней тренировке, больше у нас времени не было, - приводит слова Знарка «Р-Спорт».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Ладу» со счетом 3:2 ОТ.

За петербургский клуб отличились Евгений Дадонов и Никита Гусев, в составе хозяев шайбы забросили Никита Филатов и Тэйлор Аронсон. На 28-й минуте встречи Сергей Широков не смог реализовать буллит. На 44-й минуте капитан СКА Илья Ковальчук был удален до конца матча за колющий удар. Победу петербуржцам в дополнительное время принесла шайба Вадима Шипачева.

После 40 матчей армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 100 очков. Тольяттинцы на Востоке, проведя на три игры больше, идут на двенадцатом месте с 48 очками.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 25 декабря в Нижнекамске против «Нефтехимика», «Лада» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».