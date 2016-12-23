Артис Аболс: «Лада» порадовала публику тем, что упиралась и украла у СКА одно очко

Главный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

- После второго периода сказал ребятам, что все идет как-то не так и СКА играет на наших ошибках. Три выхода в ноль мы им подарили, потому что уже чувство страха пропало. Ошибки на синей линии недопустимы. Однако самоотдача и самоотверженность была, очко завоевали. Порадовали публику тем, что упирались и украли у СКА одно очко.

Ответственность за гол, забитый нам в большинстве, беру на себя. Не хотели ребят пугать большинством, смотрели на видео разные варианты реализации. Думали, разберутся, но питерцы забили так, как они забивают. Нам надо было играть так, как потом мы играли. Но ребята молодцы, потому что делали то, что могли. Правда, порой чересчур много, - приводит слова Аболса «Р-Спорт».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Ладу» со счетом 3:2 ОТ.

За петербургский клуб отличились Евгений Дадонов и Никита Гусев, в составе хозяев шайбы забросили Никита Филатов и Тэйлор Аронсон. На 28-й минуте встречи Сергей Широков не смог реализовать буллит. На 44-й минуте капитан СКА Илья Ковальчук был удален до конца матча за колющий удар. Победу петербуржцам в дополнительное время принесла шайба Вадима Шипачева.

После 40 матчей армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 100 очков. Тольяттинцы на Востоке, проведя на три игры больше, идут на двенадцатом месте с 48 очками.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 25 декабря в Нижнекамске против «Нефтехимика», «Лада» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».