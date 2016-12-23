Абрамов подписал контракт новичка с «Коламбусом»

Форвард Виталий Абрамов подписал трехлетний контракт новичка с «Коламбусом».

18-летний воспитанник «Трактора» с 2015 года играет в QMJHL (Главная юниорская лига Квебека) за «Гатино Олимпик».

В прошлом сезоне он набрал 93 (38+55) очка в 63 матчах регулярного чемпионата и был признан лучшим новичком лиги. В 32 матчах нынешнего сезона на его счету 45 (23+22) очков.

Отметим, что «Коламбус» выбрал Абрамова на драфте 2016 года в третьем раунде под общим 65-м номером.