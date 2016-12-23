Георгий Белоусов: Одно очко в матче против СКА – неплохой результат для «Лады»
Нападающий «Лады» Георгий Белоусов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).
- Нас не нужно было настраивать на игру против СКА. Мы бились, старались, и получилась хорошая игра. Играли сегодня в три звена, были проблемы с составом. Несколько ребят заболели, очень обидно. В принципе взяли одно очко – неплохой результат, могли и до буллитов дотянуть, и в овертайме был момент. Уже после матча сказал Комарову, что нужно было просто мне пас отдать на пятак, может быть, удалось бы пробить Коскинена. Мы не смотрим в таблицу, стараемся выходить в каждой игре и биться с любым соперником. Без разницы с кем играть, мы делаем все, что от нас зависит, - приводит слова Белоусова «Р-Спорт».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Ладу» со счетом 3:2 ОТ.
За петербургский клуб отличились Евгений Дадонов и Никита Гусев, в составе хозяев шайбы забросили Никита Филатов и Тэйлор Аронсон. На 28-й минуте встречи Сергей Широков не смог реализовать буллит. На 44-й минуте капитан СКА Илья Ковальчук был удален до конца матча за колющий удар. Победу петербуржцам в дополнительное время принесла шайба Вадима Шипачева.
После 40 матчей армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 100 очков. Тольяттинцы на Востоке, проведя на три игры больше, идут на двенадцатом месте с 48 очками.
Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 25 декабря в Нижнекамске против «Нефтехимика», «Лада» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».
Матч
Лада - СКА - 2:3 О.Т. (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Филатов (Иванов, Гуркин), 9:08 (1:0). Дадонов (Ковальчук, Шипачёв), 11:29 (1:1). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 16:52 (1:2 - бол.). Аронсон (Демагин), 45:00 (2:2 - бол.). Шипачёв (Гусев, Войнов), 62:02 (2:3 - бол.).
Место и дата
23 декабря 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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