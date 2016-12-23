Георгий Белоусов: Одно очко в матче против СКА – неплохой результат для «Лады»

Нападающий «Лады» Георгий Белоусов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

- Нас не нужно было настраивать на игру против СКА. Мы бились, старались, и получилась хорошая игра. Играли сегодня в три звена, были проблемы с составом. Несколько ребят заболели, очень обидно. В принципе взяли одно очко – неплохой результат, могли и до буллитов дотянуть, и в овертайме был момент. Уже после матча сказал Комарову, что нужно было просто мне пас отдать на пятак, может быть, удалось бы пробить Коскинена. Мы не смотрим в таблицу, стараемся выходить в каждой игре и биться с любым соперником. Без разницы с кем играть, мы делаем все, что от нас зависит, - приводит слова Белоусова «Р-Спорт».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Ладу» со счетом 3:2 ОТ.

За петербургский клуб отличились Евгений Дадонов и Никита Гусев, в составе хозяев шайбы забросили Никита Филатов и Тэйлор Аронсон. На 28-й минуте встречи Сергей Широков не смог реализовать буллит. На 44-й минуте капитан СКА Илья Ковальчук был удален до конца матча за колющий удар. Победу петербуржцам в дополнительное время принесла шайба Вадима Шипачева.

После 40 матчей армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 100 очков. Тольяттинцы на Востоке, проведя на три игры больше, идут на двенадцатом месте с 48 очками.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 25 декабря в Нижнекамске против «Нефтехимика», «Лада» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».