Дубль Семина помог «Магнитке» обыграть «Слован»

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл братиславский «Слован» со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Александр Семин и по разу отличились Томаш Филиппи и Данис Зарипов, а хозяев льда шайбы забросили Джефф Таффе и Жига Еглич.

«Магнитка» лидирует в Восточной конференции, имея в активе 90 очков, а братиславская команда с 52 очками занимает 11-е место на Западе.

В следующем туре подопечные Ильи Воробьева 25 декабря на выезде сыграют с «Барысом», а «Слован» на следующий день примет «Спартак».

КХЛ

Регулярный чемпионат