Дубль Семина помог «Магнитке» обыграть «Слован»
В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл братиславский «Слован» со счетом 4:2.
В составе победителей дубль оформил Александр Семин и по разу отличились Томаш Филиппи и Данис Зарипов, а хозяев льда шайбы забросили Джефф Таффе и Жига Еглич.
«Магнитка» лидирует в Восточной конференции, имея в активе 90 очков, а братиславская команда с 52 очками занимает 11-е место на Западе.
В следующем туре подопечные Ильи Воробьева 25 декабря на выезде сыграют с «Барысом», а «Слован» на следующий день примет «Спартак».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Слован - Металлург Мг - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы:
Сёмин (Осала), 8:58 (0:1). Сёмин (Ли), 15:16 (0:2). Таффе (Чичу, Глинка), 15:46 (1:2). Еглич (Шварни, Пластино), 22:07 (2:2 - бол.). Филиппи 35:06 (2:3). Зарипов (Коварж), 44:41 (2:4).
Место и дата
23 декабря 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция