МЧМ. Латвия – Россия. Начало текстовой трансляции – 00:00 мск
В ночь со вторника на среду по московскому времени
молодежная сборная России по хоккею в своем втором матче чемпионата мира
сыграет со сверстниками из Латвии.
Их встреча пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и
начнется в 00:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию матча.
Напомним, что команды России и Латвии выступают в группе В,
где также находятся сборные США, Словакии и Канады. Накануне россияне проиграли канадцам со счетом 3:5, а сборная Латвии проиграла США - 1:6.
29 декабря в 23:30 (мск) подопечные Валерия Брагина сыграют с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.
Матч
Место и дата
28 декабря 00:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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