МЧМ. Латвия – Россия. Начало текстовой трансляции – 00:00 мск

В ночь со вторника на среду по московскому времени молодежная сборная России по хоккею в своем втором матче чемпионата мира сыграет со сверстниками из Латвии.

Их встреча пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 00:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что команды России и Латвии выступают в группе В, где также находятся сборные США, Словакии и Канады. Накануне россияне проиграли канадцам со счетом 3:5, а сборная Латвии проиграла США - 1:6.

29 декабря в 23:30 (мск) подопечные Валерия Брагина сыграют с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.