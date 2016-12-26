«Автомобилист» уступил «Лугано» на Кубке Шпенглера
Матч Кубка Шпенглера между
«Лугано» и «Автомобилистом» завершился
победой швейцарского клуба. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лугано».
В составе победителей
отличились Джеймс Вишневски, Раффаэле Занниц, Райан Гарднер и Линус Класен. У «Автомобилиста»
голы в активе Дмитрия Мони и Артема
Гареева. Таким образом, «Лугано» набрал три очка и возглавил группу
Торриани, у «Автомобилиста» ноль очков.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Кубок Шпенглера
Группа Торриани
1-й тур
Матч
Лугано - Автомобилист - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы:
Висневски (Класен), 9:39 (1:0 - бол.). Моня (Чесалин), 17:16 (1:1). Санниц (Уилсон, Лапьер), 31:24 (2:1). Гарднер (Фаццини), 32:35 (3:1). Гареев (Щитов), 48:21 (3:2 - бол.). Класен (Лапьер), 59:40 (4:2 - п.в.).
Место и дата
26 декабря 17:15, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция