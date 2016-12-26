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ЦСКА обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 85:63 в пользу ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 19 очков. У «Енисея» 12 очков набрал Владимир Пичкуров.

ЦСКА занимает первое место в чемпионате. «Енисей» на седьмом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

ЦСКА - Енисей - 85:63

Место и дата

26 декабря 19:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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