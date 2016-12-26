ЦСКА обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Енисеем» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 85:63 в пользу ЦСКА.
В составе победителей
самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 19 очков. У «Енисея» 12
очков набрал Владимир Пичкуров.
ЦСКА занимает первое место
в чемпионате. «Енисей» на седьмом месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
26 декабря 19:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 декабря 19:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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