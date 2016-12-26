«Локомотив» предлагает 3,5 миллиона евро за Кверквелию
«Локомотив» проявляет
интерес к защитнику «Рубина» Соломону Кверквелии. Пока стороны не сошлись в
сумме трансфера.
Как сообщает «Матч ТВ», «Локомотив»
предлагает за игрока 3,5 миллиона евро. «Рубин» при этом хочет получить за игрока 5 млн евро. По словам
игрока, «Рубин» не рассматривает варианты аренды
и заинтересован только в его продаже.
В текущем сезоне 24-летний Соломон Кверквелия провел один матч за «Рубин».
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