«Манчестер Сити» разгромил «Халл Сити»

Эурелио Гомеш: Знал, что Бентеке двигается медленно при пенальти, и я могу определить, в какую сторону он бьет

Вратарь «Уотфорда» Эурелио Гомеш поделился впечатлениями после матча против «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.