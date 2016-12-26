«Манчестер Сити» разгромил «Халл Сити»
«Халл Сити» дома уступил «Манчестер Сити» (0:3) в 18-м туре чемпионата Англии.
Счет на 72-й минуте с пенальти открыл полузащитник гостей Яя Туре. Вскоре Келечи Ихеаначо удволил преимущество «горожан». В компенсированное время матча игрок хозяев поля Кертис Дэвис стал автором автогола.
Команда Хосепа Гвардиолы с 39 очками занимает на дынный момент второе место, ее сегодняшний соперник с 12 баллами замыкает турнирную таблицу.
В 19-м туре «Манчестер Сити» 31 декабря сыграет на выезде с «Ливерпулем», а «Халл Сити» в тот же день примет «Эвертон».
Матч
Халл Сити - Манчестер Сити - 0:3 (0:0)
Голы
Туре 72 (0:1 - пен.). Ихеаначо 78 (0:2). Дэвис 90 (0:3 - автогол).
Состав
Халл Сити: Маршалл, Доусон, Магуайр, Робертсон, Дэвис, Аль-Мухаммади, Хаддлстоун (Мэйсон, 63), Ливермор (Хенриксен, 74), Клукас (Диоманде, 78), Снодграсс, Мбокани
Манчестер Сити: Браво, Стоунз (Коларов, 18), Санья, Отаменди, Клиши, Туре, Фернандиньо, Нолито (Ихеаначо, 57), Силва (Фернандо, 87), Стерлинг, де Брюйне
Предупреждения:
Мэйсон, 82 - нет
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
26 декабря 20:15, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция