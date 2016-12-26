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Сесар Навас летом может перейти в «Осасуну»

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советскому спорту» стали известны подробности возможного трансфера защитника «Ростова» Сесара Наваса в испанскую «Осасуну».

У футболиста и клуба есть официальное предложение от испанцев о трансфере, но Навас принял решение остаться в «Ростове» минимум до конца сезона. Защитник настроен помочь своей нынешней команде в Лиге Европы и на финишном отрезке РФПЛ.

После окончания сезона Навас, скорее всего, покинет «Ростов», но не исключен вариант, что испанец подпишет контракт с желто-синими еще на один сезон.

Напомним, что Навас выступает за «Ростов» с лета 2015 года.
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