Швеция разгромила Данию на МЧМ
Сборная Швеции крупно обыграла команду Дании (6:1) в первом матче группового этапа молодежного чемпионата мира.
Встреча прошла в канадском Монреале.
У победителей отличились Александер Нюландер (дважды), Джоэль Эрикссон Эк, Джонатан Дален, Карл Грундстрем и Расмус Далин, у проигравших - Николай Кристенсен.
Шведы возглавили группу А, где их соперниками, помимо датчан, являются финны, чехи и швейцарцы. Следующую игру они проведут со Швейцарией 29 декабря, а Дания днем ранее сыграет с Финляндией.
Матч
Швеция (U-20) - Дания (U-20) - 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)
Голы:
Нюландер 10:11 (1:0). Эрикссон (Кайлингтон, Далин), 18:24 (2:0). Дален (Грундстрем, Карлссон), 24:30 (3:0). Грундстрем 26:26 (4:0 - мен.). Далин (Карлсон), 33:12 (5:0). Нюландер (Эрикссон, Бернхардт), 38:22 (6:0). Кристенсен (Рёндберг), 57:53 (6:1).
Место и дата
26 декабря 21:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция