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«Зенит» готов заплатить за Цаллагова 300 тысяч евро

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

«Зенит» предлагает «Крыльям Советов» 300 тысяч евро за защитника Ибрагима Цаллагова, сообщает «Матч ТВ».

По информации телеканала, петербургский клуб предложил 26-летнему футболисту долгосрочный контракт.

Напомним, Цаллагов выступает за «Крылья Советов с 2010 года. В сезоне-2016/17 в составе самарского клуба защитник сыграл 17 матчей и отдал одну голевую передачу. Всего в карьере Цаллагова 195 игр за «Крылья», 9 голов и 8 результативных передач.

С 2011 по 2013 годы футболист провел 21 встречу за молодежную сборную России, в которых отличился один раз.

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