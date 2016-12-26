«Зенит» готов заплатить за Цаллагова 300 тысяч евро
«Зенит» предлагает «Крыльям
Советов» 300 тысяч евро за защитника Ибрагима Цаллагова, сообщает «Матч ТВ».
По информации телеканала, петербургский
клуб предложил 26-летнему футболисту долгосрочный контракт.
Напомним, Цаллагов
выступает за «Крылья Советов с 2010 года. В сезоне-2016/17 в составе самарского
клуба защитник сыграл 17 матчей и отдал одну голевую передачу. Всего в карьере
Цаллагова 195 игр за «Крылья», 9 голов и 8 результативных передач.
С 2011 по 2013 годы
футболист провел 21 встречу за молодежную сборную России, в которых отличился
один раз.
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