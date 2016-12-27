Обмочаев в январе 2017-го возобновит карьеру в «Белогорье»
Главный тренер и директор «Белогорья»,
вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин
сообщил, что чемпион Олимпийских игр 2012 в составе сборной России либеро
Алексей Обмочаев возобновит карьеру в белгородском клубе.
«Мы заявляем Лешу (Обмочаева)
за «Белогорье», он будет играть за нас после Нового года. Остались
формальности. Главное, что мы достигли договоренности. Возможно, уже в первом
матче в январе Обмочаев сможет сыграть за «Белогорье». Мы надеемся, что и Леше
поможем в жизни. Нельзя оставлять олимпийских чемпионов без внимания. Думаю, и
клубу поможем, и Леше, но только при взаимном и строгом понимании
ответственности. Леша занимается с нашей командой. Он уже в нормальной форме,
все в порядке», - приводит «Р-Спорт» слова Шипулина.
В марте 2016 года московское «Динамо»
расторгло контракт с Обмочаевым, так как игрок «не соблюдал условия договора и
вел себя неподобающим образом». С тех пор олимпийский чемпион Лондона оставался
без игровой практики. Ближайший матч «Белогорье» проведет 8 января 2017 года
дома против уфимского «Урала» в рамках 14-го тура чемпионата России.