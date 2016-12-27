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Обмочаев в январе 2017-го возобновит карьеру в «Белогорье»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер и директор «Белогорья», вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин сообщил, что чемпион Олимпийских игр 2012 в составе сборной России либеро Алексей Обмочаев возобновит карьеру в белгородском клубе.

«Мы заявляем Лешу (Обмочаева) за «Белогорье», он будет играть за нас после Нового года. Остались формальности. Главное, что мы достигли договоренности. Возможно, уже в первом матче в январе Обмочаев сможет сыграть за «Белогорье». Мы надеемся, что и Леше поможем в жизни. Нельзя оставлять олимпийских чемпионов без внимания. Думаю, и клубу поможем, и Леше, но только при взаимном и строгом понимании ответственности. Леша занимается с нашей командой. Он уже в нормальной форме, все в порядке», - приводит «Р-Спорт» слова Шипулина.

В марте 2016 года московское «Динамо» расторгло контракт с Обмочаевым, так как игрок «не соблюдал условия договора и вел себя неподобающим образом». С тех пор олимпийский чемпион Лондона оставался без игровой практики. Ближайший матч «Белогорье» проведет 8 января 2017 года дома против уфимского «Урала» в рамках 14-го тура чемпионата России.

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