Минское «Динамо» обыграло канадцев на старте Кубка Шпенглера

Хоккеисты минского «Динамо» в своем первом матче Кубка Шпенглера нанесли поражение сборной Канады.

Встреча группы Каттини, прошедшая в понедельник в Давосе на льду «Вайллант-Арены», завершилась со счетом 7:4 в пользу белорусского коллектива. В составе североамериканцев по шайбе забросили Эндрю Эббет и Мэйсон Рэймонд, а Максим Норо оформил дубль. У минчан отличились Александр Матерухин, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов, Сергей Дрозд и Никита Комаров, а Евгений Ковыршин отличился дважды.

Напомним, что в группе Каттини также выступает «Давос». 28 декабря с «Давосом» сыграют хоккеисты «Динамо», а 27 декабря – канадцы.

Победитель группы напрямую выйдет в полуфинал турнира. Команды, занявшие в группе второе и третье места, будут играть в четвертьфиналах.