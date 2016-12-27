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Минское «Динамо» обыграло канадцев на старте Кубка Шпенглера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты минского «Динамо» в своем первом матче Кубка Шпенглера нанесли поражение сборной Канады.

Встреча группы Каттини, прошедшая в понедельник в Давосе на льду «Вайллант-Арены», завершилась со счетом 7:4 в пользу белорусского коллектива. В составе североамериканцев по шайбе забросили Эндрю Эббет и Мэйсон Рэймонд, а Максим Норо оформил дубль. У минчан отличились Александр Матерухин, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов, Сергей Дрозд и Никита Комаров, а Евгений Ковыршин отличился дважды.

Напомним, что в группе Каттини также выступает «Давос». 28 декабря с «Давосом» сыграют хоккеисты «Динамо», а 27 декабря – канадцы.

Победитель группы напрямую выйдет в полуфинал турнира. Команды, занявшие в группе второе и третье места, будут играть в четвертьфиналах.

Матч

Динамо Мн - Канада - 7:4 (2:3, 1:0, 4:1)

Голы:

Матерухин (Готовец), 2:02 (1:0). Эббетт (Джеффри, Рэймонд), 5:11 (1:1). Норо (Эббетт), 12:57 (1:2 - бол.). Рэймонд (Флуд), 13:58 (1:3 - бол.). Ковыршин (Комаров, Матерухин), 16:50 (2:3). Лисовец (Эллисон, Матерухин), 30:44 (3:3 - бол.). Норо (Микфликер), 41:00 (3:4 - бол.). Коробов (Комаров), 47:00 (4:4). Ковыршин 50:25 (5:4 - бол.). Дрозд (Граборенко), 54:20 (6:4). Комаров (Хенкель), 58:25 (7:4 - п.в.).

Место и дата

26 декабря 22:15, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция

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