Минское «Динамо» обыграло канадцев на старте Кубка Шпенглера
Хоккеисты минского «Динамо» в
своем первом матче Кубка Шпенглера нанесли поражение сборной Канады.
Встреча группы Каттини,
прошедшая в понедельник в Давосе на льду «Вайллант-Арены», завершилась со
счетом 7:4 в пользу белорусского коллектива. В составе североамериканцев по
шайбе забросили Эндрю Эббет и Мэйсон Рэймонд, а Максим Норо оформил дубль. У
минчан отличились Александр Матерухин, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов, Сергей Дрозд и Никита Комаров, а Евгений Ковыршин отличился дважды.
Напомним, что в группе Каттини
также выступает «Давос». 28 декабря с «Давосом» сыграют хоккеисты «Динамо», а
27 декабря – канадцы.
Победитель группы напрямую выйдет в полуфинал турнира. Команды, занявшие в группе второе и третье места, будут играть в четвертьфиналах.
Матч
Динамо Мн - Канада - 7:4 (2:3, 1:0, 4:1)
Голы:
Матерухин (Готовец), 2:02 (1:0). Эббетт (Джеффри, Рэймонд), 5:11 (1:1). Норо (Эббетт), 12:57 (1:2 - бол.). Рэймонд (Флуд), 13:58 (1:3 - бол.). Ковыршин (Комаров, Матерухин), 16:50 (2:3). Лисовец (Эллисон, Матерухин), 30:44 (3:3 - бол.). Норо (Микфликер), 41:00 (3:4 - бол.). Коробов (Комаров), 47:00 (4:4). Ковыршин 50:25 (5:4 - бол.). Дрозд (Граборенко), 54:20 (6:4). Комаров (Хенкель), 58:25 (7:4 - п.в.).
Место и дата
26 декабря 22:15, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция