Чехи вырвали победу у финнов в матче молодежного ЧМ

Хоккеисты сборной Чехии в своем первом матче молодежного чемпионата мира нанесли поражение команде Финляндии.

Встреча группы А, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась со счетом 2:1. У чехов на пятой минуте отличился Даниэль Кренжелок. Финны на девятой минуте восстановили равенство стараниями Йооны Луото. Второй период завершился без заброшенных шайб. На предпоследней минуте третьей 20-минутки победу чехам принес точный бросок Михаэля Шпачека.

Таким образом, чехи набрали первые три очка в турнире, а у финнов их по-прежнему нет.

В своих следующих матчах турнира чехи 27 декабря в 21:00 (мск) сыграют со швейцарцами, а финны 28 декабря в 01:30 (мск) встретятся с датчанами.