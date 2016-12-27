Чехи вырвали победу у финнов в матче молодежного ЧМ
Хоккеисты сборной Чехии в
своем первом матче молодежного чемпионата мира нанесли поражение команде
Финляндии.
Встреча группы А, прошедшая в
ночь на вторник по московскому времени в Монреале на льду «Белл-центра»,
завершилась со счетом 2:1. У чехов на пятой минуте отличился Даниэль Кренжелок.
Финны на девятой минуте восстановили равенство стараниями Йооны Луото. Второй
период завершился без заброшенных шайб. На предпоследней минуте третьей
20-минутки победу чехам принес точный бросок Михаэля Шпачека.
Таким образом, чехи набрали
первые три очка в турнире, а у финнов их по-прежнему нет.
В своих следующих матчах турнира чехи 27 декабря в 21:00 (мск) сыграют со швейцарцами, а финны 28 декабря в 01:30 (мск) встретятся с датчанами.
Матч
Чехия (U-20) - Финляндия (U-20) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Крензелок (Некаш), 4:27 (1:0). Луото 8:46 (1:1). Шпачек (Зборил, Мусил), 58:42 (2:1).
Место и дата
27 декабря 01:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция