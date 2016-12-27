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Чехи вырвали победу у финнов в матче молодежного ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной Чехии в своем первом матче молодежного чемпионата мира нанесли поражение команде Финляндии.

Встреча группы А, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась со счетом 2:1. У чехов на пятой минуте отличился Даниэль Кренжелок. Финны на девятой минуте восстановили равенство стараниями Йооны Луото. Второй период завершился без заброшенных шайб. На предпоследней минуте третьей 20-минутки победу чехам принес точный бросок Михаэля Шпачека.

Таким образом, чехи набрали первые три очка в турнире, а у финнов их по-прежнему нет.

В своих следующих матчах турнира чехи 27 декабря в 21:00 (мск) сыграют со швейцарцами, а финны 28 декабря в 01:30 (мск) встретятся с датчанами.

Матч

Чехия (U-20) - Финляндия (U-20) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Крензелок (Некаш), 4:27 (1:0). Луото 8:46 (1:1). Шпачек (Зборил, Мусил), 58:42 (2:1).

Место и дата

27 декабря 01:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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