ВИДЕО ДНЯ: Дмитрий Губерниев «отжег» на концерте рок-группы «Мастер»
Источник: Instagram
На днях комментатор «Матч ТВ « Дмитрий Губерниев выступил на сцене клуба «Театръ» вместе с легендарной рок-группой «Мастер».
Известно, что Губерниев является большим поклонником тяжелой музыки, о чем регулярно повторяет в своих биатлонных репортажах.
Видео выступления выложил в инстаграм сын Дмитрия Губерниева Михаил.
В активе комментатора есть записанная вместе с рок-музыкантами песня «Ветер биатлона».
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