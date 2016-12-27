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ВИДЕО ДНЯ: Дмитрий Губерниев «отжег» на концерте рок-группы «Мастер»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ВИДЕО ДНЯ: Дмитрий Губерниев «отжег» на концерте рок-группы «Мастер»
Источник: Instagram

На днях комментатор «Матч ТВ « Дмитрий Губерниев выступил на сцене клуба «Театръ» вместе с легендарной рок-группой «Мастер».

Известно, что Губерниев является большим поклонником тяжелой музыки, о чем регулярно повторяет в своих биатлонных репортажах. 

Видео выступления выложил в инстаграм сын Дмитрия Губерниева Михаил. 

А это ещё ктоооо??? Дмитрий Губерниев с группой Мастер

Видео опубликовано Губерниев Михаил (@gubernievmikhail)

В активе комментатора есть записанная вместе с рок-музыкантами песня «Ветер биатлона». 

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