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Швейцария в овертайме обыграла Чехию в матче МЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче группового этапа молодежного чемпионата мира сборная Швейцарии в овертайме обыграла команду Чехии со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Лоик Ин Альбион, Кэлвин Тюркауф, Дамьен Риат и Нико Хишир, забивший в овертайме, а чехов дубль оформил Филип Хлапик и одну шайбу забросил Радек Коближек.

Чехия возглавляет группу А с четырьмя очками, Швейцария расположился на третьей строчке, имея в активе два очка.

В следующем туре чехи 29 декабря сыграют с Данией, а швейцарцы в этот же день встретятся со шведами.

Молодежный ЧМ
Групповой этап
Группа А

Матч

Чехия (U-20) - Швейцария (U-20) - 3:4 О.Т. (0:0, 0:2, 3:1, 0:1)

Голы:

Ин-Альбон (Хишер, Дьем), 29:19 (0:1). Тюркауф (Риат, Хишер), 36:03 (0:2 - бол.). Коблизек (Зборил), 45:02 (1:2). Риат (Зигенталер, Тюркауф), 48:34 (1:3 - бол.). Члапик (Шпачек, Гронек), 50:41 (2:3 - бол.). Члапик (Шпачек, Зборил), 59:44 (3:3). Хишер (Риат), 60:23 (3:4).

Место и дата

27 декабря 21:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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