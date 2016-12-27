Федор Малыхин: Мы до конца не знаем правил игры в новом формате овертайма, их не озвучивали

Нападающий «Ак Барса» Федор Малыхин поделился мнением о победе над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 Б).

- Сначала было тяжело, особенно в первом периоде. Нам понадобилось какое-то время, чтобы вкатиться в игру. Конечно, где-то СКА нас переигрывал. Перед матчем я говорил, что в каждом эпизоде у нас должно быть желание победить. Нам сопутствовала удача, но и мы работали до последних минут, несмотря на то, что мы проигрывали.

- В первый раз «Ак Барс» сыграл овертайм в формате 3 на 3.

- Я не выходил при игре три на три. Со стороны смотреть, конечно, непривычно. Я даже не помню, чтобы видел, как играют втроем против троих. Остроты больше, а для болельщиков это главное.

- После удаления в овертайме команды не сразу разобрались, в каком формате продолжать играть.

- Мы же не знаем до конца правил, их ведь не озвучивали. Сказали, что теперь овертайм играется три на три, а моменты с большинством и меньшинством не объяснили. И мы, и хоккеисты СКА не сразу поняли, как надо играть, - передает слова Малыхина Sportbox.ru.

Напомним, СКА проиграл «Ак Барсу» по буллитам со счетом 3:4. В составе армейцев дубль оформил Вадим Шипачев, еще одну шайбу забросил Евгений Дадонов. У «Ак Барса» отличились Федор Малыхин, Михаил Глухов и Иржи Секач. Победный буллит забросил Федор Малыхин.

Следующий матч армейцы проведут 29 декабря в Петербурге против «Локомотива». Клуб из Казани в этот же день дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

После 42 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 104 очка. Команда Зинэтулы Билялетдинова, проведя на три игры больше в Восточной конференции, занимает третью строчку с 87 очками.