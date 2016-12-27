Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)0 : 1Россия (U-20)
Хоккей  Канада (U-20)- : -Словакия (U-20)
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Хоккей  Дания (U-20)- : -Финляндия (U-20)
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федор Малыхин: Мы до конца не знаем правил игры в новом формате овертайма, их не озвучивали

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Нападающий «Ак Барса» Федор Малыхин поделился мнением о победе над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 Б).

- Сначала было тяжело, особенно в первом периоде. Нам понадобилось какое-то время, чтобы вкатиться в игру. Конечно, где-то СКА нас переигрывал. Перед матчем я говорил, что в каждом эпизоде у нас должно быть желание победить. Нам сопутствовала удача, но и мы работали до последних минут, несмотря на то, что мы проигрывали.

- В первый раз «Ак Барс» сыграл овертайм в формате 3 на 3.
- Я не выходил при игре три на три. Со стороны смотреть, конечно, непривычно. Я даже не помню, чтобы видел, как играют втроем против троих. Остроты больше, а для болельщиков это главное.

- После удаления в овертайме команды не сразу разобрались, в каком формате продолжать играть.
- Мы же не знаем до конца правил, их ведь не озвучивали. Сказали, что теперь овертайм играется три на три, а моменты с большинством и меньшинством не объяснили. И мы, и хоккеисты СКА не сразу поняли, как надо играть, - передает слова Малыхина Sportbox.ru.

Напомним, СКА проиграл «Ак Барсу» по буллитам со счетом 3:4. В составе армейцев дубль оформил Вадим Шипачев, еще одну шайбу забросил Евгений Дадонов. У «Ак Барса» отличились Федор Малыхин, Михаил Глухов и Иржи Секач. Победный буллит забросил Федор Малыхин.

Следующий матч армейцы проведут 29 декабря в Петербурге против «Локомотива». Клуб из Казани в этот же день дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

После 42 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 104 очка. Команда Зинэтулы Билялетдинова, проведя на три игры больше в Восточной конференции, занимает третью строчку с 87 очками. 


СКА: Истории из жизни [спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]

Матч

Ак Барс - СКА - 4:3 Б. (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Дадонов 2:23 (0:1). Малыхин (Обухов, Охтамаа), 12:40 (1:1). Глухов (Захарчук, Пайгин), 14:36 (2:1). Шипачёв (Гусев), 17:44 (2:2). Шипачёв (Херсли, Белов), 22:23 (2:3). Секач 53:59 (3:3).

Победный буллит:

Малыхин - 4:3.

Место и дата

27 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зинэтула Билялетдинов: В матче со СКА нам повезло, откровенно говоряГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своих подопечных над СКА (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Рижское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит»В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит» со счетом 3:2.Билл отрепетировал финал. «Ак Барс» снова обыграл СКАБилл отрепетировал финал. «Ак Барс» снова обыграл СКАКоманда из Казани наряду с «Автомобилистом» одержала победила базовый клуб сборной как в гостях, так и дома.Ковальчук завершил результативную серию из 13 матчей подрядМатч с «Ак Барсом» прервал результативную серию 33-летнего нападающего СКА Ильи Ковальчука, который набирал очки в тринадцати матчах подряд.СКА в серии буллитов проиграл «Ак Барсу», прервав девятиматчевую победную сериюВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Ак Барс» по буллитам со счетом 4:3.Дубль Огурцова принес победу «Нефтехимику» в матче с «Северсталью»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на домашнем льду обыграл «Северсталь» со счетом 4:3.«Лада» обыграла «Салават», команды на двоих забросили 10 шайбВ матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» на домашнем льду обыграла «Салават Юлаев» со счетом 6:4.«Ак Барс» – СКА – 4:3 Б. Как это былоВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют казанский «Ак Барс» и СКА из Санкт-Петербурга.«Ак Барс» – СКА. Коскинен в воротах, Рукавишников в первом звенеТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».КХЛ. «Лада» – «Салават Юлаев», «Ак Барс» – СКА и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Джефф Плэтт: Я вернулся в ЦСКА исключительно ради завоевания Кубка ГагаринаНападающий ЦСКА Джефф Плэтт рассказал, почему вернулся в московский клуб, а также поделился мнением об игре СКА.«The Baboushka докладывала все Михайлову!» 90-е глазами первых легионеров СКА«The Baboushka докладывала все Михайлову!» 90-е глазами первых легионеров СКАОдин все еще ждет от СКА зарплату, другой уже 15 лет занимается джиу-джитсу – но оба по-прежнему любят Россию.Александр Кожевников: В КХЛ у СКА конкурентов нетДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что у питерского СКА нет конкурентов в КХЛ.КХЛ выбрала на Матч звезд Войнова, Филатова и ЗариповаДепартамент проведения соревнований КХЛ определил игроков, которые примут участие в Матче звезд 2017 в Уфе.«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017Форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев – о сходствах Захаркина и Брагина, неудачном старте уфимцев в КХЛ, и злобной канадской публике.Дмитрий Квартальнов: У нас не нашлось игрока, способного переломить плохой матчГлавный тренер ЦСКА после поражения от «Локомотива» сравнил этот матч с ярославским и рассказал, когда ждет возвращения травмированныхАлексей Кудашов: У нас овертаймы «три на три» проходят скучнее, чем за океаномПосле победы над ЦСКА (3:2 Б) главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов оценил игру как равную и поделился впечатлениями о новом формате овертаймов.Поквитались и в МосквеПоквитались и в МосквеБольше трех лет железнодорожники не могли победить ЦСКА. 11 ноября в Ярославле они прервали черную серию, а теперь сняли проклятие в Москве.ЦСКА по буллитам проиграл «Локомотиву»ЦСКА проиграл «Локомотиву» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.«Спартак», зачем эти понты?! Невероятный камбэк москвичей в матче со «Слованом»«Спартак», зачем эти понты?! Невероятный камбэк москвичей в матче со «Слованом»Красно-белые выдали умопомрачительную концовку, отыграв четыре шайбы в Братиславе. Но все равно уступили по буллитам – 5:4.

СКА
СКАкалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Федор Малыхин
Федор Малыхинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости