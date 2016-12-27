Федор Малыхин: Мы до конца не знаем правил игры в новом формате овертайма, их не озвучивали
Нападающий «Ак
Барса» Федор Малыхин поделился мнением о победе над СКА в матче
регулярного чемпионата КХЛ (4:3 Б).
- Сначала было тяжело, особенно
в первом периоде. Нам понадобилось какое-то время, чтобы вкатиться
в игру. Конечно, где-то СКА нас переигрывал. Перед матчем я говорил,
что в каждом эпизоде у нас должно быть желание победить. Нам
сопутствовала удача, но и мы работали до последних минут,
несмотря на то, что мы проигрывали.
- В первый раз
«Ак Барс» сыграл овертайм в формате 3 на 3.
- Я не выходил при игре три на три. Со стороны смотреть, конечно, непривычно. Я даже не помню, чтобы видел, как играют втроем против троих. Остроты больше, а для болельщиков это главное.
- После удаления
в овертайме команды не сразу разобрались, в каком формате
продолжать играть.
- Мы же не знаем до конца правил, их ведь не озвучивали. Сказали, что теперь овертайм играется три на три, а моменты с большинством и меньшинством не объяснили. И мы, и хоккеисты СКА не сразу поняли, как надо играть, - передает слова Малыхина Sportbox.ru.
Напомним,
СКА проиграл «Ак Барсу» по буллитам со счетом 3:4. В составе армейцев дубль
оформил Вадим Шипачев, еще одну шайбу забросил Евгений Дадонов. У «Ак Барса»
отличились Федор Малыхин, Михаил Глухов и Иржи Секач. Победный буллит забросил
Федор Малыхин.
Следующий
матч армейцы проведут 29 декабря в Петербурге против «Локомотива». Клуб из
Казани в этот же день дома сыграет с череповецкой «Северсталью».
После 42 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 104 очка. Команда Зинэтулы Билялетдинова, проведя на три игры больше в Восточной конференции, занимает третью строчку с 87 очками.
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Матч
Ак Барс - СКА - 4:3 Б. (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Дадонов 2:23 (0:1). Малыхин (Обухов, Охтамаа), 12:40 (1:1). Глухов (Захарчук, Пайгин), 14:36 (2:1). Шипачёв (Гусев), 17:44 (2:2). Шипачёв (Херсли, Белов), 22:23 (2:3). Секач 53:59 (3:3).
Победный буллит:
Малыхин - 4:3.
Место и дата
27 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция