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День в истории. Дмитрию Карсакову – 45 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

29 декабря свое 45-летие отмечает бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Карсаков.

Дмитрий Карсаков - воспитанник школы московского «Торпедо». Первый тренер — Анатолий Дегтярев.

В конце 80-х Дмитрий Карсаков считался одним из самых талантливых и перспективных футболистов в СССР. Так, выступал за сборную СССР на молодежном чемпионате мира в 1991 году, на котором команда завоевала бронзу.

Дмитрий Карсаков известен по выступлениям за московские клубы ЦСКА, «Динамо» и «Торпедо». 4 ноября 1992 года Дмитрий Карсаков, выступая за ЦСКА, забил третий, победный мяч в ворота «Барселоны» в матче предварительного раунда Лиги чемпионов, благодаря чему армейский клуб вышел в групповой этап турнира.

В составе белорусской «Славии» Дмитрий Карсаков на рубеже веков дважды выигрывал чемпионат Белоруссии и один раз национальный кубок.

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