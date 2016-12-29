День в истории. Дмитрию Карсакову – 45 лет!
29 декабря свое 45-летие отмечает бывший полузащитник московского ЦСКА
Дмитрий Карсаков.
Дмитрий Карсаков - воспитанник школы московского «Торпедо». Первый
тренер — Анатолий Дегтярев.
В конце 80-х Дмитрий Карсаков считался одним из самых талантливых и
перспективных футболистов в СССР. Так, выступал за сборную СССР на молодежном
чемпионате мира в 1991 году, на котором команда завоевала бронзу.
Дмитрий Карсаков известен по выступлениям за московские клубы ЦСКА,
«Динамо» и «Торпедо». 4 ноября 1992 года Дмитрий Карсаков, выступая за ЦСКА,
забил третий, победный мяч в ворота «Барселоны» в матче предварительного раунда
Лиги чемпионов, благодаря чему армейский клуб вышел в групповой этап турнира.
В составе белорусской «Славии» Дмитрий Карсаков на рубеже веков дважды
выигрывал чемпионат Белоруссии и один раз национальный кубок.