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Тимощук может стать помощником Семака в «Уфе»

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб «Уфы», который, скорее всего, возглавит Сергей Семак, сообщает ФАН.

Клуб из Башкирии намерен объявить имя нового главного тренера до Нового года.

В начале 2017 года Тимощук получит тренерскую лицензию категории PRO, пройдя обучение в Центре лицензирования федерации футбола Украины.

Альтернативным вариантом может быть возвращение Тимощука в «Зенит» помощником главного тренера основного состава - ранее экс-капитан питерцев работал под руководством Мирчи Луческу в «Шахтере». 

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