Тимощук может стать помощником Семака в «Уфе»
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб «Уфы», который, скорее всего, возглавит Сергей Семак, сообщает ФАН.
Клуб из Башкирии намерен объявить имя нового главного тренера до Нового года.
В начале 2017 года Тимощук получит тренерскую лицензию категории PRO, пройдя обучение в Центре лицензирования федерации футбола Украины.
Альтернативным вариантом может быть возвращение Тимощука в «Зенит» помощником главного тренера основного состава - ранее экс-капитан питерцев работал под руководством Мирчи Луческу в «Шахтере».
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