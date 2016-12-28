Тимощук может стать помощником Семака в «Уфе»

Александр Бубнов: Не попадающих в состав игроков «Зенита» с российскими паспортами клубы чуть попроще оторвут с руками и ногами

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение по поводу того, что делать «Зениту» с футболистами, которые не попадают в состав.