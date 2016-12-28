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Скорович продолжит работу со сборной России до 2018 года

Источник:  РФСКомментарии

Старший тренер мужской сборной страны по мини-футболу Сергей Скорович подписал новый контракт с Российским футбольным союзом.

Новый договор специалиста рассчитан до 31 марта 2018 года. 

- От лица всех мужских сборных России по мини-футболу я хочу поблагодарить руководство Российского футбольного союза и лично президента Виталия Мутко за оказанное мне доверие и дальше занимать эту ответственную должность. При всесторонней поддержке РФС, при активной работе, которая проводится Ассоциацией мини-футбола, мы смогли достичь хороших результатов в Европе и в мире, но нам есть куда расти, и в чем становиться лучше. Для этого будут приложены все силы, - заявил Скорович.

Напомним, что в 2016 году подопечные Сергея Скоровича завоевали серебряные медали на чемпионате Европы в Сербии (3:7 в финальном матче с испанцами) и чемпионате мира в Колумбии, уступив в финале аргентинцам (4:5).

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