Скорович продолжит работу со сборной России до 2018 года

Старший тренер мужской сборной страны по мини-футболу Сергей Скорович подписал новый контракт с Российским футбольным союзом.

Новый договор специалиста рассчитан до 31 марта 2018 года.



- От лица всех мужских сборных России по мини-футболу я хочу поблагодарить руководство Российского футбольного союза и лично президента Виталия Мутко за оказанное мне доверие и дальше занимать эту ответственную должность. При всесторонней поддержке РФС, при активной работе, которая проводится Ассоциацией мини-футбола, мы смогли достичь хороших результатов в Европе и в мире, но нам есть куда расти, и в чем становиться лучше. Для этого будут приложены все силы, - заявил Скорович.

Напомним, что в 2016 году подопечные Сергея Скоровича завоевали серебряные медали на чемпионате Европы в Сербии (3:7 в финальном матче с испанцами) и чемпионате мира в Колумбии, уступив в финале аргентинцам (4:5).

