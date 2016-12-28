ВИДЕО ДНЯ: Единственная шайба в матче «Металлург» (Нк) – «Сибирь» была заброшена броском со вбрасывания
Нападающий «Сибири» Константин Окулов, автор единственного гола в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким «Металлургом», отличился на редкость оригинальным способом.
На 52-й минуте главный судья произвел вбрасывание близ ворот новокузнечан. Окулов оказался первым на шайбе, но он не попытался отбросить ее партнеру, а первым же касанием послал каучуковый диск в ворота соперника.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически