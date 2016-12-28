Хильдебранд и Лессер выиграли масс-старт Рождественской гонки-2016, Подчуфарова и Волков – третьи
Немецкие биатлонисты Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер стали победителями масс-старта Роджественской гонки-2016, которая прошла в Гельзенкирхене (Германия).
Вторыми с отставанием в 15,1 секунды финишировали их соотечественники Ванесса Хинц и Симон Шемпп.
Россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков - третьи. Их отставание от победителей составило 23,7 секунды.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию соревнования.
Биатлон
World Team Challenge
Гельзенкирхен (Германия)
Масс-старт
1. Германия (Франциска Хильдебранд, Эрик Лессер) - 32.27,1 (2 штрафных круга)
2. Германия (Ванесса Хинц, Симон Шемп) - отставание 15,1 (4)
3. Россия (Ольга Подчуфарова, Алексей Волков) - + 23,7 (4)
4. Австрия (Юлия Швайгер, Симон Эдер) - + 27,5 (4)
5. Франция (Анаис Бескон, Жан-Гийом Беатрис) - + 50,9 (6)
6. Чехия (Габриэла Кукалова, Михал Шлезингр) - + 57,3 (9)
7. Украина (Елена Пидгрушна, Сергей Семёнов) - + 1.08,5 (8)
8. Норвегия (Фанни Хорн Биркеланд, Ларс Биркеланд) - + 1.16,9 (8)
9. Италия (Доротея Вирер, Доминик Виндиш) - + 1.25,0 (9)
10. Канада (Мэган Танди, Макс Дэвис) - + 2.38,5 (8).