Хильдебранд и Лессер выиграли масс-старт Рождественской гонки-2016, Подчуфарова и Волков – третьи

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Ольга Подчуфарова: Нужно подарить праздник нашей стране и поздравить с наступающим Новым годом Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое выступление в масс-старте «Рождественской гонки», в котором она в паре с Алексеем Волковым заняла третье место.

«Рождественская гонка». Гонка преследования. Онлайн Сегодня, 28 декабря, в Гельзенкирхене (Германия) состоится традиционная биатлонная «Рождественская гонка».

«Рождественская гонка». Масс-старт. Онлайн Сегодня, 28 декабря, в Гельзенкирхене (Германия) состоится традиционная биатлонная «Рождественская гонка».

Кайшева, Услугина, Подчуфарова, Акимова и Глазырина выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе Стал известен состав женской сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе.

Подчуфарова и Волков выступят в Рождественской гонке Стал известен состав биатлонистов на Рождественскую гонку.

Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Онлайн В воскресенье в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет гонка с общего старта у женщин.

Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Онлайн В воскресенье в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет гонка с общего старта у мужчин.

Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Онлайн В субботу в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет гонка преследования у женщин.

Гараничев и Малышко не попали в число участников масс-старта Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко не попали в число участников первого в сезоне масс-старта, который состоится 18 декабря в Нове Место (Чехия) в рамках 3-го этапа Кубкам мира.

Гараничев показал лучший ход среди россиян Евгений Гараничев в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира по биатлону продемонстрировал лучший ход среди всех российских спортсменов.

Первый после бога. Шипулин завоевал второе подряд серебро Антон Шипулин завоевал серебряную медаль в гонке преследования в Нове место на 3-м этапе Кубка мира. Это пятый подиум подряд для россиянина.

Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Онлайн В субботу в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место пройдет гонка преследования у мужчин.

Эрик Лессер: Я хотел бы поехать в Тюмень, что бы там ни решили с допингом Двукратный чемпион мира, немецкий биатлонист Эрик Лессер не хотел бы пропускать этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени.

Акимова приблизилась к топ-10 в общем зачете После победы в спринтерской гонке в Нове Место (Чехия), где проходит 3-й этап Кубка мира по биатлону, Татьяна Акимова переместилась на 11-е место в общем зачете.

Подчуфарова стартует 33-й, Слепцова – 91-й в спринте на Кубке мира в Нове Место Сегодня состоится женская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.

Кубок мира. Нове-Место. Спринт. Мужчины. Как это было В четверг в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону пройдет спринтерская гонка у мужчин.

Двухминутное отдаление В эстафете россиянки снова остались без медалей.

Германия выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке, Россия – шестая На этапе Кубка мира по биатлону в Полкюке (Словения) завершилась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Германии.

Кубок мира. Поклюка. Эстафета. Женщины. Онлайн В воскресенье в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону пройдет эстафетная гонка у женщин.