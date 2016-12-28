Ана Иванович завершила карьеру
Известная сербская теннисистка Ана Иванович на своей странице в Twitter объявила о завершении профессиональной карьеры.
To my dear supporters.... pic.twitter.com/9ycCamNela— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) 28 декабря 2016 г.
Напомним, 29-летняя Иванович является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (2008). Также она является бывшей первой ракеткой мира в одиночном разряде и победительницей 15-и турниров WTA в одиночном разряде.
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