Ана Иванович завершила карьеру

Роберта Винчи: Могу проиграть в финале, но уже удовлетворена тем, как выступила в Петербурге

Итальянская теннисистка Роберта Винчи поделилась впечатлениями от выхода в финал Spb Ladies Trophy после победы над сербкой Аной Иванович (7:5, 6:4).