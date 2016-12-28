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Волков и Подчуфарова сохранили бронзу «Рождественской гонки» после пасьюта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские биатлонисты Ольга Подчуфарова и Алексей Волков заняли третье место во второй части «Рождественской гонки» на стадионе в Гельзенкирхене (Германия). 

В гонке преследования, которая состоялась сегодня, 28 декабря, победу одержали представители Германии Ванесса Хинц и Симон Шемпп. Вторыми финишировали их соотечественники Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер. 

Россияне, ушедшие со старта третьими, всю гонку с переменным успехом вели борьбу за сохранение позиций. 

«Рождественская гонка»
Гельзенкирхен, Германия
Гонка преследования

1. Ванесса Хинц – Симон Шемпп (Германия) – 32.27.1
2. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – +16.7
3. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия)  +40.2

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