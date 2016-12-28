Волков и Подчуфарова сохранили бронзу «Рождественской гонки» после пасьюта

Российские биатлонисты Ольга Подчуфарова и Алексей Волков заняли третье место во второй части «Рождественской гонки» на стадионе в Гельзенкирхене (Германия).



В гонке преследования, которая состоялась сегодня, 28 декабря, победу одержали представители Германии Ванесса Хинц и Симон Шемпп. Вторыми финишировали их соотечественники Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер.

Россияне, ушедшие со старта третьими, всю гонку с переменным успехом вели борьбу за сохранение позиций.



«Рождественская гонка»

Гельзенкирхен, Германия

Гонка преследования



1. Ванесса Хинц – Симон Шемпп (Германия) – 32.27.1

2. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – +16.7

3. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия) – +40.2