«Тампа-Бэй» дожала «Монреаль», Кучеров отдал два паса, Радулов забросил шайбу

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Монреаль».

Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе хозяев по шайбе забросили Виктор Хедман и Ондржей Палат, а Тайлер Джонсон оформил дубль. У гостей отличились Александр Радулов, Ши Уэбер и Крис Терри.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отыграл весь матч, парировав 19 из 22 бросков в створ. Кроме того, Василевский отдал голевой пас.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду более восьми минут, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл 13 минут, нанес один бросок, применил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду почти 18 минут, нанес пять бросков, отдал два голевых паса, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду почти 19 минут, нанес три броска, один из которых достиг цели, дважды заблокировал броски соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 22 минуты, нанес три броска, применил четыре силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 30 декабря в 03:30 (мск) примет «Торонто», а «Монреаль» 30 декабря в 03:30 (мск) на выезде сразится с «Флоридой».