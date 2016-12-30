Терри и Сергачев - лучшие игроки матча Россия - США
Трой Терри и Михаил Сергачев признаны лучшими игроками матча молодежного чемпионата мира по хоккею США - Россия (3:2).
#WorldJuniors #RUSvsUSA | Players of the Game : @tterry28 (USA) and Mikhail Sergachyov (RUS) pic.twitter.com/dgmBpQzfQg— #WorldJuniors (@HC_WJC) 29 декабря 2016 г.
Нападающий Трой Терри, выбранный на драфте НХЛ 2015 года «Анахаймом», забросил победную шайбу американцев во втором периоде.
1 январе подопечные Валерия Брагина завершат свое выступление на групповом этапе матчем со словаками. Начало этой игры - в 4:00 по Москве. Американцы 31 декабря проведут принципиальный матч с Канадой, который определит победителя группы B. Сборная России с одной победой на турнире идет третьей в группе.
Матч
Россия (U-20) - США (U-20) - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы:
Келлер (Фитцжеральд, Андерсон), 4:14 (0:1). Ураков (Тренин, Зборовский), 11:59 (1:1 - мен.). Уайт (МакЭвой, Келлер), 24:03 (1:2 - бол.). Терри (Фоли, Лащински), 31:41 (1:3). Капризов (Рыков, Воробьёв), 37:17 (2:3 - бол.).
Место и дата
29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция