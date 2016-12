Терри и Сергачев - лучшие игроки матча Россия - США

Трой Терри и Михаил Сергачев признаны лучшими игроками матча молодежного чемпионата мира по хоккею США - Россия (3:2).

#WorldJuniors #RUSvsUSA | Players of the Game : @tterry28 (USA) and Mikhail Sergachyov (RUS) pic.twitter.com/dgmBpQzfQg