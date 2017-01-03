День в истории. Константину Геничу – 39 лет!
3 января исполняется 39 лет в прошлом футболисту, а ныне популярному
телекомментатору Константину Геничу.
Константин Генич родился 3 января 1978 года в Иркутске. Занимался
футболом в школе московского «Динамо», где получил двойной перелом ноги.
В девять лет перешел в СДЮШОР московского «Спартака». Начал играть в
третьей лиге в спартаковском дубле и московском «Монолите». Не пройдя в основной
состав «Спартака», сезон-1998 провел в латвийском «Вентспилсе». Затем Константин
Генич вернулся в Россию и 2,5 сезона отыграл в «Химках», выйдя вместе с
командой в 2000 году в первый дивизион.
Выступая за «Амкар», Константин Генич 1 ноября 2003-го забил победный
гол в ворота воронежского «Факела», который позволил «Амкару» выйти в РФПЛ.
Однако из-за полученной травмы в товарищеской игре с тульским «Арсеналом» Константин
не провел за главную команду ни одного матча и в начале 2006 года принял решение
завершить футбольную карьеру.
С 2006-го Константин Генич работает журналистом и телекомментатором.