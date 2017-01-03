День в истории. Константину Геничу – 39 лет!

3 января исполняется 39 лет в прошлом футболисту, а ныне популярному телекомментатору Константину Геничу.

Константин Генич родился 3 января 1978 года в Иркутске. Занимался футболом в школе московского «Динамо», где получил двойной перелом ноги.

В девять лет перешел в СДЮШОР московского «Спартака». Начал играть в третьей лиге в спартаковском дубле и московском «Монолите». Не пройдя в основной состав «Спартака», сезон-1998 провел в латвийском «Вентспилсе». Затем Константин Генич вернулся в Россию и 2,5 сезона отыграл в «Химках», выйдя вместе с командой в 2000 году в первый дивизион.

Выступая за «Амкар», Константин Генич 1 ноября 2003-го забил победный гол в ворота воронежского «Факела», который позволил «Амкару» выйти в РФПЛ. Однако из-за полученной травмы в товарищеской игре с тульским «Арсеналом» Константин не провел за главную команду ни одного матча и в начале 2006 года принял решение завершить футбольную карьеру.

С 2006-го Константин Генич работает журналистом и телекомментатором.