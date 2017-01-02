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Легков и Вылегжанин в январе лишатся медалей ОИ-2014

Источник:  Iltalehti.fiКомментарии

В лыжных гонках назревает очередной допинговый скандал с участием российских спортсменов.

Как сообщает издание Iltalehti, наши лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин в январе лишатся медалей, завоеванных ими на Олимпийских играх в Сочи. Оба спортсмена упоминаются в докладе главы Независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена и подозреваются в употреблении запрещенных препаратов и махинациях с допинг-пробами. 

 - Скорее всего, у Легкова и Вылегжанина отберут олимпийские медали в январе, - сообщил финскому изданию свой источник. 

Сейчас оба лыжника временно отстранены от международных соревнований до принятия окончательного решения.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи Легков завоевал золото в  гонке на 50 км, а Вылегжанин завоевал три серебра: в эстафете 4х10 км, командном классическом спринте и в гонке на 50 км. 

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