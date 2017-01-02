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Артемий Панарин: Если погода будет не хоккейной, давайте сыграем в футбол

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин предложил в случае непогоды во время встречи чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса», сделать матч «Зимней классики» футбольным.

- Если матч перенесут на вторник - будет не очень хорошо, потому что тогда мы свой выходной «проиграем. Поэтому у меня есть альтернативное предложение: если погода будет не хоккейной, давайте сыграем в футбол, - передает слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что матч «Зимней классики» между «Чикаго» и «Сент-Луисом» может быть отложен или перенесен из-за большой вероятности дождя.

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