Антонио Конте: «Тоттенхэм» стал еще сильнее, чем в прошлом сезоне
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от
матча против «Тоттенхэма». Напомним, что командам предстоит сыграть в 20-м туре
чемпионата Англии.
«Игра со «Стоком» (4:2) отличалась
от предыдущих встреч, потому что они до последнего делали ставку на длинные
передачи в сторону Крауча. Нам было тяжело справиться с подобным футболом.
Прежде всего речь идёт об игре на подборе, а также при стандартных положениях.
Но я доволен увиденным, потому что мои игроки оказались готовы к такой
ситуации. В каждом матче нужно биться за победу, и матч со «Стоком» стал
очередным хорошим подтверждением этому.
Матч с «Тоттенхэмом» будет другим, нам будет противостоять команда
с другим стилем игры. Они любят играть от обороны и активно прессинговать,
когда ты владеешь мячом. Мы должны очень хорошо подготовиться к этой встрече,
потому что это будет очень тяжелый матч, как для нас, так и для них. У
«Тоттенхэма» отличная команда. В прошлом сезоне они могли выиграть титул, а в
этом сезоне стали ещё сильнее. Нет сомнений, что мы увидим хорошую игру.
У нас есть всего три дня на
подготовку к этому матчу, но мы уже проделали большую работу, и нам пригодится
это в данной ситуации, поскольку у нас нет необходимого времени для полноценной
подготовки к матчу», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Матч «Тоттенхэм» - «Челси» состоится 4 января. Начало в 23:00 по Москве.