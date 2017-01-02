Антонио Конте: «Тоттенхэм» стал еще сильнее, чем в прошлом сезоне

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма». Напомним, что командам предстоит сыграть в 20-м туре чемпионата Англии.

«Игра со «Стоком» (4:2) отличалась от предыдущих встреч, потому что они до последнего делали ставку на длинные передачи в сторону Крауча. Нам было тяжело справиться с подобным футболом. Прежде всего речь идёт об игре на подборе, а также при стандартных положениях. Но я доволен увиденным, потому что мои игроки оказались готовы к такой ситуации. В каждом матче нужно биться за победу, и матч со «Стоком» стал очередным хорошим подтверждением этому.

Матч с «Тоттенхэмом» будет другим, нам будет противостоять команда с другим стилем игры. Они любят играть от обороны и активно прессинговать, когда ты владеешь мячом. Мы должны очень хорошо подготовиться к этой встрече, потому что это будет очень тяжелый матч, как для нас, так и для них. У «Тоттенхэма» отличная команда. В прошлом сезоне они могли выиграть титул, а в этом сезоне стали ещё сильнее. Нет сомнений, что мы увидим хорошую игру.

У нас есть всего три дня на подготовку к этому матчу, но мы уже проделали большую работу, и нам пригодится это в данной ситуации, поскольку у нас нет необходимого времени для полноценной подготовки к матчу», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Матч «Тоттенхэм» - «Челси» состоится 4 января. Начало в 23:00 по Москве.