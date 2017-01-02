«Матч ТВ» покажет игру МЧМ Россия – Дания вместо поединка «Вест Хэма» и «МЮ»
В программе телеканала «Матч ТВ» на 2 декабря произошли
изменения. В прямом эфире будет показан матч 1/4 финала молодежного чемпионата
мира по хоккею между сборными России и Дании.
Российская команда в своем дебютном матче уступила хозяевам
турнира Канаде (3:5), затем разгромила Латвию (9:1), проиграла США (2:3) и была
сильнее Словакии (2:0). Матч Россия – Дания начнется в 21:00 по Москве.
Отметим, что ранее была запланирована трансляция матча
чемпионата Англии по футболу между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед». Этот
матч начнется в 20:15 по Москве.
Напомним также, что «Советский спорт» проведет текстовые
трансляции обоих матчей. За матчем «Вест Хэм» - «МЮ» вы сможете следить здесь,
за матчем Россия – Дания – здесь.
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