«Матч ТВ» покажет игру МЧМ Россия – Дания вместо поединка «Вест Хэма» и «МЮ»

В программе телеканала «Матч ТВ» на 2 декабря произошли изменения. В прямом эфире будет показан матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Дании.

Российская команда в своем дебютном матче уступила хозяевам турнира Канаде (3:5), затем разгромила Латвию (9:1), проиграла США (2:3) и была сильнее Словакии (2:0). Матч Россия – Дания начнется в 21:00 по Москве.

Отметим, что ранее была запланирована трансляция матча чемпионата Англии по футболу между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед». Этот матч начнется в 20:15 по Москве.

Напомним также, что «Советский спорт» проведет текстовые трансляции обоих матчей. За матчем «Вест Хэм» - «МЮ» вы сможете следить здесь, за матчем Россия – Дания – здесь.