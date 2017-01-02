Арьен Роббен: Переход в «Баварию» был для меня шагом назад
Полузащитник «Баварии»
Арьен Роббен рассказал, почему в 2009 году был продан «Реалом» в немецкий клуб.
«Нам сказали, что клуб сможет заработать денег, если продаст меня, но изначально я не хотел уходить.
Я провел лучшую в жизни предсезонку, но не получал шанса, поэтому принял решение о переходе.
То лето было немного странным. Президентом клуба вновь стал Флорентино Перес, после чего «Реал» стал подписывать новых игроков.
Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема и Хаби Алонсо пришли в Мадрид за большие деньги.
Решение перейти в «Баварию» было сложным, самым сложным в моей карьере. В то время клуб не входил в элиту европейского футбола. И для меня это был шаг назад», – приводит Marca слова Роббена.
За семь с половиной лет в «Баварии» голландец провел 232 матча и забил 121 гол.
В составе «Баварии» Роббен пять раз стал чемпионом Германии, четыре раза выиграл Кубок Германии, три раза Суперкубок страны, а также по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.