Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)3 : 2Швейцария (U-20)
Хоккей  Сибирь- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Минск- : -СКА
Хоккей  Канада (U-20)- : -Чехия (U-20)
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Футбол  Лас-Пальмас- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хосеп Гвардиола: Чувствую, что приближаюсь к концу тренерской карьеры

Источник:  NBC SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не планирует тренировать до 60 лет и считает, что конец его тренерской карьеры довольно близок.

«Я не буду тренером в 60 или 65 лет. В «Манчестер Сити» я буду еще три года или больше, но ясно, что я подхожу к концу своей тренерской карьеры. Я уверен в этом. После того, как я завершу с футболом, то вы сможете меня застать за игрой в гольф», - приводит NBC Sports слова Гвардиолы.

Футболисты «Манчестер Сити» в понедельник в меньшинстве обыграли «Бернли» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии.

Игра, прошедшая в Манчестере, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Сити» голы забили Гаэль Клиши и Серхио Агуэро У «Бернли» отличился Бен Ми. С 32-й минуты «горожане» играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил Фернандиньо.

«Манчестер Сити» после 20-ти туров набрал 42 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

Матч

Манчестер Сити - Бёрнли - 2:1 (0:0)

Голы

Клиши 58 (1:0). Агуэро 63 (2:0). Ми 70 (2:1).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Санья, Коларов, Отаменди, Клиши, Стерлинг (Стоунз, 89), Ихеаначо (Агуэро, 46), Навас (Силва, 46), Фернандиньо, де Брюйне, Туре

Бёрнли: Хитон, Ми, Уорд, Кин, Лоутон, Хендрик, Гудмундссон (Дефур, 59), Бойд, Эрфилд (Бэмфорд, 88), Грэй, Барнс (Воукс, 69)

Предупреждения:

Туре, 41; Санья, 71; Коларов, 71; Силва, 90 - Хендрик, 38; Кин, 80; Грэй, 90

Удаления:

Фернандиньо, 31 - нет

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

02 января 18:00, Этихад, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Славен Билич: Удаление Фегули убило нас, это никакая не красная карточкаГлавный тренер «Вест Хэма» Славен Билич высказался об удалении полузащитника Софиана Фегули в матче 20-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2) на Олимпийском стадионе в Лондоне.Жозе Моуринью: Если говорить о решениях судей, мы чемпионы по неверным решениямГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 20-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:0) на Олимпийском стадионе в Лондоне.Голы Маты и Ибрагимовича принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»Голы Маты и Ибрагимовича принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вест Хэма» (2:0) в матче 20-го тура премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне.Юрген Клопп: Перед матчем сказал игрокам, если они не хотят играть, я никому не расскажу об этомГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 20-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом» (2:2) на «Стэдиум оф Лайт».«Вест Хэм» – «МЮ». Хозяева остались в меньшинстве на 15-й минуте после удаления ФегулиПолузащитник «Вест Хэма» Софиан Фегули был удален в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Это произошло уже на 15-й минуте.АПЛ. 20-й тур. «Манчестер Сити» обыграл «Бернли», «Сандерленд» и «Ливерпуль» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 20-го тура чемпионата Англии.«Матч ТВ» покажет игру МЧМ Россия – Дания вместо поединка «Вест Хэма» и «МЮ»В программе телеканала «Матч ТВ» на 2 декабря произошли изменения. В прямом эфире будет показан матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Дании.«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» - 0:2. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 20-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед».«Эвертон» крупно обыграл «Саутгемптон»«Эвертон» крупно обыграл «Саутгемптон»«Эвертон» одержал победу в матче 20-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:0) на стадионе «Гудисон Парк».«Ливерпуль» упустил победу над «Сандерлендом», пропустив два гола с пенальти«Ливерпуль» упустил победу над «Сандерлендом», пропустив два гола с пенальти«Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом» (2:2) в матче 20-го тура премьер-лиги на «Стэдиум оф Лайт».«Вест Бромвич» дома обыграл «Халл»«Вест Бромвич» дома обыграл «Халл»Матч 20-го тура чемпионата Англии между «Вест Бромвич Альбион» и «Халл Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вест Бромвича».«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли»«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли»Матч 20-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Бернли» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ман Сити».Айтор Каранка: Сегодня мы играли лучше «Лестера»Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка поделился впечатлениями после матча с «Лестером» в 20-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).Клаудио Раньери: «Лестер» провел хороший матч, хоть «Мидлсбро» и оказывал на нас давлениеГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча против «Мидлсбро» в 20-м туре чемпионата Англии. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).«Манчестер Сити» – «Бернли». Фернандиньо был удален на 32-й минутеПолузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо был удален на 32-й минуте матча 20-го тура чемпионата Англии против «Бернли». На тот момент счет в матче был ничейным – 0:0.«Челси» готов отдать 60 миллионов фунтов за защитника «Саутгемптона» ван ДейкаИнтерес к голландскому защитнику «Саутгемптона» Вирджилу ван Дейку проявляет «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.«Бавария» разрешила ассистенту Анчелотти начать переговоры с «Суонси»«Бавария» объявила о том, что ассистент главного тренера Пол Клемент начал переговоры с «Суонси».Хендерсон выбыл на десять дней из-за травмыКапитан «Ливерпуля» полузащитник Джордан Хендерсон будет вынужден пропустить около десяти дней. Об этом сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.Матч «Мидлсбро» и «Лестера» завершился нулевой ничьей«Мидлсбро» и «Лестер» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Англии. Итоговый счет матча – 0:0.Антонио Конте: «Тоттенхэм» стал еще сильнее, чем в прошлом сезонеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма». Напомним, что командам предстоит сыграть в 20-м туре чемпионата Англии.
Главные новости
Хоккей
Валерий Брагин: Мы показали ответственный и правильный хоккей
Хоккей
Александр Полунин: Наверное, после моего гола у датчан расстроился вратарь
Футбол
Хосеп Гвардиола: Чувствую, что приближаюсь к концу тренерской карьеры
Хоккей
Шведы разгромили словаков и вышли в полуфинал МЧМ
Хоккей
Герман Рубцов из-за травмы может пропустить полуфинал МЧМ
Футбол
ЦСКА предложил 2 миллиона долларов за защитника «Коринтианса»
Олимпиада
Член МОК: Результаты перепроверки проб россиян с Олимпиады-2014 будут известны через один-два месяца
Хоккей
Павел Карнаухов: Два «сухих» матча – это очень важно
Хоккей
Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Чикаго» в матче «зимней классики»
Футбол
Славен Билич: Удаление Фегули убило нас, это никакая не красная карточка
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости