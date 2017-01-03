Хосеп Гвардиола: Чувствую, что приближаюсь к концу тренерской карьеры

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не планирует тренировать до 60 лет и считает, что конец его тренерской карьеры довольно близок.

«Я не буду тренером в 60 или 65 лет. В «Манчестер Сити» я буду еще три года или больше, но ясно, что я подхожу к концу своей тренерской карьеры. Я уверен в этом. После того, как я завершу с футболом, то вы сможете меня застать за игрой в гольф», - приводит NBC Sports слова Гвардиолы.

Футболисты «Манчестер Сити» в понедельник в меньшинстве обыграли «Бернли» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии.

Игра, прошедшая в Манчестере, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Сити» голы забили Гаэль Клиши и Серхио Агуэро У «Бернли» отличился Бен Ми. С 32-й минуты «горожане» играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил Фернандиньо.

«Манчестер Сити» после 20-ти туров набрал 42 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.