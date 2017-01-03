Хосеп Гвардиола: Чувствую, что приближаюсь к концу тренерской карьеры
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не
планирует тренировать до 60 лет и считает, что конец его тренерской карьеры
довольно близок.
«Я не буду тренером в 60 или 65 лет. В «Манчестер Сити» я буду еще три
года или больше, но ясно, что я подхожу к концу своей тренерской карьеры. Я
уверен в этом. После того, как я завершу с футболом, то вы сможете меня застать
за игрой в гольф», - приводит NBC Sports слова Гвардиолы.
Футболисты «Манчестер Сити» в понедельник в меньшинстве обыграли «Бернли»
в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии.
Игра, прошедшая в Манчестере, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе «Сити» голы забили Гаэль Клиши и Серхио Агуэро У «Бернли» отличился
Бен Ми. С 32-й минуты «горожане» играли в меньшинстве - прямую красную карточку
получил Фернандиньо.
«Манчестер Сити» после 20-ти туров набрал 42 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.
Матч
Манчестер Сити - Бёрнли - 2:1 (0:0)
Голы
Клиши 58 (1:0). Агуэро 63 (2:0). Ми 70 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Санья, Коларов, Отаменди, Клиши, Стерлинг (Стоунз, 89), Ихеаначо (Агуэро, 46), Навас (Силва, 46), Фернандиньо, де Брюйне, Туре
Бёрнли: Хитон, Ми, Уорд, Кин, Лоутон, Хендрик, Гудмундссон (Дефур, 59), Бойд, Эрфилд (Бэмфорд, 88), Грэй, Барнс (Воукс, 69)
Предупреждения:
Туре, 41; Санья, 71; Коларов, 71; Силва, 90 - Хендрик, 38; Кин, 80; Грэй, 90
Удаления:
Фернандиньо, 31 - нет
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
02 января 18:00, Этихад, Онлайн-трансляция