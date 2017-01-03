Нобель Арустамян: Куасси переходит из «Краснодара» в «Селтик»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил о том, что полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси продолжит карьеру в «Селтике».

За переход 19-летнего ивуарийца «Краснодар» получит более трех миллионов евро. Также российский клуб сохранит 15% от трансфера игрока.

«Эбуэ Куасси из «Краснодара» переходит в «Селтик» за чуть более 3 млн евро. При этом «Краснодар» сохраняет 15 % от трансфера игрока», – написал Арустамян в твиттере.

Эбуэ Куасси из Краснодара переходит в Селтик за чуть более 3 млн евро. При это Краснодар сохраняет 15 % от трансфера игрока. — Nobel Arustamyan (@ANobelito) January 3, 2017

Куасси дебютировал в «Краснодаре» 21 мая 2016 года в матче 30-го тура премьер-лиги прошлого сезона с «Амкаром» (1:0).

В нынешнем сезоне он выходил на поле в девяти матчах премьер-лиги. Также на его счету один гол и две голевые передачи в девяти играх Лиги Европы.