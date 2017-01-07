Мартин Сундбю выиграл масс-старте на «Тур де Ски», Устюгов – второй
Норвежец Мартин Сундбю стал победителем гонки на 15 км классическим стилем в масс-старте в рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски». которая прошла в итальянской Валь-ди-Фьемме.
Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место, уступив норвежцу уступив 2,2 секунды. Третье место досталось финскому спортсмену Матти Хейккинену.
Отметим,
что ранее Устюгов одержал пять побед подряд в рамках многодневки
«Тур де Ски», что
является рекордом среди мужчин.
«Тур де Ски»
6-й этап
Валь-ди-Фьемм (Италия)
Мужчины
Масс-старт. 15 км
1. Мартин Сундбю (Норвегия) – 40.40,0
2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 2,2
3. Матти Хейккинен (Финляндия) – +2,8
...5. Андрей Ларьков (Россия) – +3,3
...8. Александр Бессмертных (Россия) – +3,8
Напомним, что многодневка «Тур де Ски» завершится 8 января.