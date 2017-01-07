Мартин Сундбю выиграл масс-старте на «Тур де Ски», Устюгов – второй

Норвежец Мартин Сундбю стал победителем гонки на 15 км классическим стилем в масс-старте в рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски». которая прошла в итальянской Валь-ди-Фьемме.

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место, уступив норвежцу уступив 2,2 секунды. Третье место досталось финскому спортсмену Матти Хейккинену.

Отметим, что ранее Устюгов одержал пять побед подряд в рамках многодневки «Тур де Ски», что является рекордом среди мужчин.



«Тур де Ски»

6-й этап

Валь-ди-Фьемм (Италия)

Мужчины

Масс-старт. 15 км

1. Мартин Сундбю (Норвегия) – 40.40,0

2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 2,2

3. Матти Хейккинен (Финляндия) – +2,8

...5. Андрей Ларьков (Россия) – +3,3

...8. Александр Бессмертных (Россия) – +3,8

Напомним, что многодневка «Тур де Ски» завершится 8 января.