НХЛ. «Баффало» принимает «Виннипег», «Филадельфия» против «Тампы» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
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Матч
Баффало - Виннипег - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)3-й период
Голы:
Элерс (Шейфли, Лайне), 4:48 (0:1). О'Райлли Р. (Рейнхарт), 19:36 (1:1). Стэффорд (Уилер, Перро), 22:30 (1:2). Армиа (Лоури), 27:51 (1:3).
Место и дата
07 января 21:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Филадельфия - Тампа-Бэй - 4:2 (0:1, 4:1, 0:0)3-й период
Голы:
Кучеров (Нестеров, Наместников), 5:34 (0:1). Конечны (Ворачек, Макдональд), 21:15 (1:1). Кутюрье (Ворачек, Проворов), 28:42 (2:1). Раффль (Шульц, Жиру), 29:51 (3:1). Киллорн (Нестеров, Друэн), 36:44 (3:2). Гудас (Шенн), 37:41 (4:2).
Место и дата
07 января 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 00:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 03:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 03:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 04:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 06:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция