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НХЛ. «Баффало» принимает «Виннипег», «Филадельфия» против «Тампы» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Баффало - Виннипег - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

3-й период

Голы:

Элерс (Шейфли, Лайне), 4:48 (0:1). О'Райлли Р. (Рейнхарт), 19:36 (1:1). Стэффорд (Уилер, Перро), 22:30 (1:2). Армиа (Лоури), 27:51 (1:3).

Место и дата

07 января 21:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Тампа-Бэй - 4:2 (0:1, 4:1, 0:0)

3-й период

Голы:

Кучеров (Нестеров, Наместников), 5:34 (0:1). Конечны (Ворачек, Макдональд), 21:15 (1:1). Кутюрье (Ворачек, Проворов), 28:42 (2:1). Раффль (Шульц, Жиру), 29:51 (3:1). Киллорн (Нестеров, Друэн), 36:44 (3:2). Гудас (Шенн), 37:41 (4:2).

Место и дата

07 января 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Лос-Анджелес - Миннесота

Место и дата

08 января 00:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Коламбус - Рейнджерс

Место и дата

08 января 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Джерси - Эдмонтон

Место и дата

08 января 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Оттава - Вашингтон

Место и дата

08 января 03:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Монреаль

Место и дата

08 января 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Флорида - Бостон

Место и дата

08 января 03:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Аризона - Айлендерс

Место и дата

08 января 04:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Сент-Луис - Даллас

Место и дата

08 января 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Ванкувер

Место и дата

08 января 06:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Хосе - Детройт

Место и дата

08 января 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция

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