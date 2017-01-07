Андрей Назаров: В трех играх одержали две победы – молодцы

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Хочу своих ребят поблагодарить. Три тяжелых матча провели дома. Все они можно, сказать, за выживание. Забиваем мало, но в то же время обороняемся хорошо. Сегодня поддержали молодого вратаря и выиграли матч. Для нас сейчас важна каждая победа. Так что спасибо ребятам, бьются.

- После прошлого обидного поражения трудно было настраивать команду?

- Безусловно тяжелое поражение, на последних секундах матча пропустить… Молодцы ребята, собрались. Где-то нам сегодня и повезло. Опять же подчеркну, легких игр сейчас нет.



- Пятую игру ворота защищает молодой Кареев. Не боитесь, что он сломается?

- Я сторонник того, если игрок тащит игру, то флаг ему в руки и пусть дальше тащит в плей-офф. Если он показывает неплохой хоккей, то почему мне его убирать.



- Как оцените домашнюю серию игр?

- В трех играх одержали две победы. Молодцы!

Напомним, единственную шайбу в матче забросил форвард нижнекамской команды Рихард Гюнге. Челябинская команда с 78-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 66 очков.