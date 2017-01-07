Андрей Назаров: В трех играх одержали две победы – молодцы
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тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу своей команды над «Трактором»
(1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Хочу своих ребят
поблагодарить. Три тяжелых матча провели дома. Все они можно, сказать, за
выживание. Забиваем мало, но в то же время обороняемся хорошо. Сегодня
поддержали молодого вратаря и выиграли матч. Для нас сейчас важна каждая
победа. Так что спасибо ребятам, бьются.
- После прошлого
обидного поражения трудно было настраивать команду?
- Безусловно тяжелое поражение, на последних секундах матча пропустить… Молодцы ребята, собрались. Где-то нам сегодня и повезло. Опять же подчеркну, легких игр сейчас нет.
- Пятую игру ворота защищает молодой Кареев. Не боитесь, что он сломается?
- Я сторонник того, если игрок тащит игру, то флаг ему в руки и пусть дальше тащит в плей-офф. Если он показывает неплохой хоккей, то почему мне его убирать.
- Как оцените домашнюю серию игр?
- В трех играх одержали две победы. Молодцы!
Напомним, единственную шайбу в матче забросил форвард нижнекамской команды Рихард Гюнге. Челябинская команда с 78-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 66 очков.
Матч
Нефтехимик - Трактор - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Место и дата
07 января 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция