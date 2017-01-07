Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Питтсбург- : -Тампа-Бэй
Хоккей  Автомобилист- : -Спартак
Футбол  Дженоа- : -Рома
Футбол  Вильярреал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Назаров: В трех играх одержали две победы – молодцы

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. 

- Хочу своих ребят поблагодарить. Три тяжелых матча провели дома. Все они можно, сказать, за выживание. Забиваем мало, но в то же время обороняемся хорошо. Сегодня поддержали молодого вратаря и выиграли матч. Для нас сейчас важна каждая победа. Так что спасибо ребятам, бьются.

- После прошлого обидного поражения трудно было настраивать команду?
Безусловно тяжелое поражение, на последних секундах матча пропустить… Молодцы ребята, собрались. Где-то нам сегодня и повезло. Опять же подчеркну, легких игр сейчас нет.

- Пятую игру ворота защищает молодой Кареев. Не боитесь, что он сломается?
-  Я сторонник того, если игрок тащит игру, то флаг ему в руки и пусть дальше тащит в плей-офф. Если он показывает неплохой хоккей, то почему мне его убирать.

- Как оцените домашнюю серию игр?
-  В трех играх одержали две победы. Молодцы!

Напомним, единственную шайбу в матче забросил форвард нижнекамской команды Рихард Гюнге. Челябинская команда с 78-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 66 очков. 

Матч

Нефтехимик - Трактор - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Гюнге (Сергеев), 37:59 (1:0).

Место и дата

07 января 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Знарок сам себя сглазил! СКА рискует уступить лидерство на финише регуляркиЗнарок сам себя сглазил! СКА рискует уступить лидерство на финише регуляркиВ конце регулярного чемпионата КХЛ нас ждет битва за первое место между двумя армейскими суперклубами.Крэйг Вудкрофт: КХЛ надо задуматься над качеством продукта, который они делаютГлавный тренер минского «Динамо» прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Дмитрий Квартальнов: Мы довольны результатом, но есть вопросы по игреГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: С «Нефтехимиком» у нас всегда игры проходят в упорной борьбеГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от «Нефтехимика» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Екабс Редлихс: После первого периода в матче против СКА мы остановилисьЗащитник рижского «Динамо» Екабс Редлихс поделился мнением о поражении своей команды в матче против СКА (1:6).Кирилл Капризов: Мне пока рано думать о «Миннесоте»Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, завоевавший бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 года, рассказал о возможном отъезде в НХЛ.Зинэтула Билялетдинов: У «Ак Барса» много вопросов, которые надо исправлятьГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (0:2).ЦСКА, СКА и «Металлург» Мг досрочно вышли в плей-офф КХЛПо итогам матчей регулярного чемпионата КХЛ, которые состоялись 7 января, стали известны первые участники Кубка Гагарина-2017.СКА разгромил рижское «Динамо», прервав четырехматчевую серию пораженийСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1.КХЛ. «Авангард» победил «Локомотив», «Ак Барс» уступил «Металлургу» (Мг) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Минское «Динамо» уступило на своей площадке ЦСКАХоккеисты ЦСКА переиграли в гостях минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.«Нефтехимик» с минимальным счетом обыграл «Трактор»В матче регулярного чемпионата КХЛ «нефтехимик» на домашнем льду обыграл «Трактор» со счетом 1:0.«Магнитка» в гостях переиграла «Ак Барс»Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали гостевую победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:0.«Динамо» (Рига) – СКА - 1:6. Как это былоВ субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют рижское «Динамо» и СКА из Санкт-Петербурга.Сергей Орешкин: Старались вытащить из игроков эмоции после хороших матчей в Омске и НовосибирскеГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал гостевую победу над новокузнецким «Металлургом» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.Дубль Лемтюгова помог «Авангарду» обыграть «Локомотив»«Авангард» дома взял верх над «Локомотивом» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.«Сибирь» обыграла «Витязь» благодаря дублю Окулова«Сибирь» дома взяла верх над «Витязем» (3:2 ) в регулярном чемпионате КХЛ.Московское «Динамо» всухую обыграло «Кузню»Новокузнецкий «Металлург» дома уступил московскому «Динамо» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Владимир Петров: У ЦСКА своя программа, у СКА – свояДвукратный олимпийский чемпион, член Наблюдательного совета ЦСКА Владимир Петров поделился мнением о соперничестве столичных армейцев со СКА в регулярном чемпионате КХЛ.«Российские деньги смердят!» В Латвии призывают к бойкоту рижского «Динамо»«Российские деньги смердят!» В Латвии призывают к бойкоту рижского «Динамо»Латвийская пресса публично призывает болельщиков игнорировать рижское «Динамо» – за то, что клуб выступает в КХЛ.
Главные новости
Гандбол
Российские гандболисты обыграли белорусов и во втором контрольном матче
Хоккей
Крэйг Вудкрофт: КХЛ надо задуматься над качеством продукта, который они делают
Хоккей
Гол Кучерова и два паса Наместникова не помогли «Тампе-Бэй» в матче с «Филадельфией»
Футбол
Ивелин Попов: Еще слишком рано уходить за большими деньгами
Футбол
«Галатасарай» готовит предложение «Зениту» по трансферу Ломбертса
Футбол
Созванный совет в Шотландии решит сможет ли Эбуэ перейти из «Краснодара» в «Селтик»
Футбол
Адриано Галлиани: Проблем с переходом Луиса Адриано в «Спартак» нет
Футбол
Ивелин Попов второй раз подряд признан лучшим футболистом Болгарии
Теннис
Джокович обыграл Маррэя в финале турнира в Дохе
Хоккей
ЦСКА, СКА и «Металлург» Мг досрочно вышли в плей-офф КХЛ
все новости
Нефтехимик
Нефтехимиккалендарьстатистика
Трактор
Тракторкалендарьстатистика
Андрей Назаров
Андрей Назароввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости