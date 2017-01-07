Гол Кучерова и два паса Наместникова не помогли «Тампе-Бэй» в матче с «Филадельфией»
Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ переиграли «Тампу-Бэй.
Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе отличились Трэвис Конечны, Шон Кутюрье, Радко Гудас и Михаэль Раффль. У гостей точные броски на счету Никиты Кучерова и Александра Киллорна.
Российский голкипер «Лайтинг» Андрей Василевский отразил 40 бросков по своим воротам из 44. На счету защитника «Тампы» Никиты Нестерова две голевые передачи, у нападающего Владислава Наместникова – одна.
Голевой передачей в матче отметился и российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов.
После этого матча «Филадельфия», набрав 47 очков в 41 встрече чемпионата НХЛ, находится на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа-Бэй», имея в активе 42 балла, занимает 11-е место на «Западе».
В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 9 января в гостях сыграет с «Коламбусом». В тот же день «Тампа-Бэй» встретится на выезде с «Питтсбургом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Тампа-Бэй - 4:2 (0:1, 4:1, 0:0)
Голы:
Кучеров (Нестеров, Наместников), 5:34 (0:1). Конечны (Ворачек, Макдональд), 21:11 (1:1). Кутюрье (Ворачек, Проворов), 28:42 (2:1). Раффль (Шульц, Жиру), 29:51 (3:1). Киллорн (Нестеров, Друэн), 36:44 (3:2). Гудас (Шенн), 37:41 (4:2).
Место и дата
07 января 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция