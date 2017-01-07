Гол Кучерова и два паса Наместникова не помогли «Тампе-Бэй» в матче с «Филадельфией»

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ переиграли «Тампу-Бэй.

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе отличились Трэвис Конечны, Шон Кутюрье, Радко Гудас и Михаэль Раффль. У гостей точные броски на счету Никиты Кучерова и Александра Киллорна.

Российский голкипер «Лайтинг» Андрей Василевский отразил 40 бросков по своим воротам из 44. На счету защитника «Тампы» Никиты Нестерова две голевые передачи, у нападающего Владислава Наместникова – одна.

Голевой передачей в матче отметился и российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов.

После этого матча «Филадельфия», набрав 47 очков в 41 встрече чемпионата НХЛ, находится на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа-Бэй», имея в активе 42 балла, занимает 11-е место на «Западе».

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 9 января в гостях сыграет с «Коламбусом». В тот же день «Тампа-Бэй» встретится на выезде с «Питтсбургом».

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