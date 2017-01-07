«Баффало» одержал волевую победу над «Виннипегом»

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ вырвали победу у «Виннипега», забросив три шайбы в третьем периоде.

Встреча прошла в Баффало на льду «КиБэнк-центра» и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. В составе гостей заброшенными шайбами отличились Николай Элерс, Дрю Стэффорд и Йоэль Армиа. У «Баффало» точные броски на счету Райана О'Райлли, Маркуса Фолиньо, Земгуса Гиргенсонса и Брайана Джионты.

После этого матча «Баффало», набрав 39 очков в 39 встречах чемпионата, поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Виннипег», имея в активе 41 очко в 42 встречах первенства, занимает 11-е место на «Западе».

В следующем матче регулярного чемпионата 11 января «Баффало» на своем льду примет «Филадельфию». «Виннипег» днем ранее также на домашнем льду встретится с «Калгари».

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