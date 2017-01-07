«Баффало» одержал волевую победу над «Виннипегом»
Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ вырвали победу у «Виннипега», забросив три шайбы в третьем периоде.
Встреча прошла в Баффало на льду «КиБэнк-центра» и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. В составе гостей заброшенными шайбами отличились Николай Элерс, Дрю Стэффорд и Йоэль Армиа. У «Баффало» точные броски на счету Райана О'Райлли, Маркуса Фолиньо, Земгуса Гиргенсонса и Брайана Джионты.
После этого матча «Баффало», набрав 39 очков в 39 встречах чемпионата, поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Виннипег», имея в активе 41 очко в 42 встречах первенства, занимает 11-е место на «Западе».
В следующем матче регулярного чемпионата 11 января «Баффало» на своем льду примет «Филадельфию». «Виннипег» днем ранее также на домашнем льду встретится с «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Баффало - Виннипег - 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)
Голы:
Элерс (Шейфли, Лайне), 4:48 (0:1). О'Райлли Р. (Рейнхарт), 19:36 (1:1). Стэффорд (Уилер, Перро), 22:30 (1:2). Армиа (Лоури, Моррисси), 27:51 (1:3). Фолиньо (Фрэнсон), 45:12 (2:3). Гиргенсонс (Моулсон), 45:38 (3:3). Джионта (О'Райлли Р.), 49:54 (4:3).
Место и дата
07 января 21:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция