Анвар Гатиятулин: С «Нефтехимиком» у нас всегда игры проходят в упорной борьбе
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тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных
от «Нефтехимика» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«С «Нефтехимиком» у нас
всегда игры проходят в упорной борьбе. Сегодняшняя игра не исключение. По своей
команде скажу так: играли неплохо, но, к сожалению, подвела реализация
моментов, не смогли забить», - сказал Гатиятулин на послематчевой
пресс-конференции.
Напомним, единственную шайбу в матче забросил форвард нижнекамской команды Рихард Гюнге. Челябинская команда с 78-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 66 очков.
Матч
Нефтехимик - Трактор - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Место и дата
07 января 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция