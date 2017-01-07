Анвар Гатиятулин: С «Нефтехимиком» у нас всегда игры проходят в упорной борьбе

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от «Нефтехимика» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«С «Нефтехимиком» у нас всегда игры проходят в упорной борьбе. Сегодняшняя игра не исключение. По своей команде скажу так: играли неплохо, но, к сожалению, подвела реализация моментов, не смогли забить», - сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, единственную шайбу в матче забросил форвард нижнекамской команды Рихард Гюнге. Челябинская команда с 78-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 66 очков.