Дмитрий Квартальнов: Мы довольны результатом, но есть вопросы по игре

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Буду краток сегодня. Мы довольны результатом, но есть вопросы по игре, есть моменты, которые нам надо улучшить. Ребята молодцы, старались. Это была непростая игра для нас. Ничего, идем дальше», – сказал Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, заброшенными шайбами у армейцев отметились Кирилл Петров, Иван Телегин и Максим Мамин. У динамовцев точный бросок на счету Александра Павловича.

После этой игры ЦСКА, набрав 107 очков в 47 встречах, возглавили турнирную таблицу Западной конференции. «Динамо», имея в активе 77 баллов после 45 игр, занимает шестое место на «Западе».