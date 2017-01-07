Крэйг Вудкрофт: КХЛ надо задуматься над качеством продукта, который они делают

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я начну вот с чего: Лиге надо серьезно задуматься над качеством продукта, который они делают каждый день. По нему есть вопросы, и им необходимо это исправить.

А теперь по игре: мне понравилось, как мы начали игру. Мы здорово противостояли нашим оппонентам, несмотря на то, что у нас отсутствовали некоторые ключевые игроки. У нас был хороший первый период, к сожалению, второй получился не таким хорошим, мы не могли показывать нашу игру из-за кое-чего, что мы не можем контролировать. Ближе к концу мы смогли чаще переходить в зону атаки и создавать хорошие моменты. В третьем периоде случился эпизод, который позволил сопернику вырваться вперед. Шайба скакала в нейтральной зоне, и они смогли воспользоваться этим. Я рад тому, как мы сражались. Мы противостояли хорошей команде и смогли добиться прогресса. Я недоволен результатом, но доволен тем, как команда играла сегодня», – сказал Вудкрофт на послематчевой пресс-конференции.

После этой игры ЦСКА, набрав 107 очков в 47 встречах, возглавили турнирную таблицу Западной конференции. «Динамо», имея в активе 77 баллов после 45 игр, занимает шестое место на «Западе».