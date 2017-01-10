В Матче всех звезд НХЛ примут участие пять российских игроков
Пять российских хоккеистов примут участие в Матче всех звезд НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Из россиян в Матче всех звезд, который состоится 28-29 января в Лос-Анджелесе, сыграют нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Владимир Тарасенко («Сент- Луис») и вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский.
Полный состав участников Матча звезд НХЛ:
Атлантический дивизион:
Нападающие: Никита Кучеров («Тампа»), Брэд Маршан
(«Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»),
Франс Нильсен («Детройт»), Кайл Окпосо
(«Баффало»), Винсент Трочек
(«Флорида»).
Защитники: Виктор Хедман («Тампа»), Эрик Карлссон («Оттава»), Ши Уэбер («Монреаль»).
Вратари: Кэри Прайс («Монреаль»), Туукка Раск («Бостон»).
Дивизион Метрополитан:
Нападающие:
Сидни Кросби, Евгений Малкин (оба —
«Питтсбург»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»),
Александр Овечкин («Вашингтон»), Уэйн
Симмондс («Филадельфия»), Джон Таварес
(«Айлендерс»).
Защитники: Джастин Фолк («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Райан Макдона («Рейнджерс»).
Вратари: Сергей Бобровский («Коламбус»), Брэйден Холтби («Вашингтон»).
Центральный дивизион:
Нападающие: Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз (оба — «Чикаго»), Патрик Лайне («Виннипег»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Тайлер Сегин («Даллас»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).
Защитники: Данкан Кит («Чикаго»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл»), Райан Сутер («Миннесота»).
Вратари: Кори Кроуфорд («Чикаго»), Деван Дубник («Миннесота»).
Тихоокеанский дивизион:
Нападающие: Джефф Картер («Лос-Анджелес»), Джонни Гудро («Калгари»), Бо Хорват («Ванкувер»), Райан Кеслер («Анахайм»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Джо Павелски («Сан-Хосе»).
Защитники: Брент Бёрнс («Сан-Хосе»), Кэм Фаулер («Анахайм»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»).
Вратари: Мартин Джонс («Сан-Хосе»), Майк Смит («Аризона»).