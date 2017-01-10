Кирилл Капризов: Нам офигенно игралось

Форвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.

- Выиграли и с хорошим настроением готовимся к следующей игре.

- Как себя чувствовали? Акклиматизация была?

- Да, утром на тренировке чувствовалась. Днём поспал, вроде проснулся. Был в каком-то коматозе, потом вроде бы в себя пришёл. В игре было нормально, старался об этом не думать, просто играл.

- Чего не хватало команде в стартовом периоде?

- Удачного старта, всё-таки мы пропустили уже в первой смене, потом ещё один быстрый гол.

- Сильно расстроился, что не удалось сделать хет-трик в концовке?

- Нет, конечно, было бы приятно, но ничего страшного. Главное, что в той ситуации забили гол. Если бы не забили, то могло быть опасно, там счет был 4:3.

- Четыре набранных очка сегодня – это чудесное взаимопонимание с Линусом Умарком?

- Не знаю (смеется), Уми здорово отдает и не только он, там все звено. Нам офигенно игралось!, - цитирует Капризова официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» набрал 78 очков и идет пятым на Востоке. У «Спартака» 60 очков и 12-е место на Западе.