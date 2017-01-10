Кирилл Капризов: Нам офигенно игралось
Форвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился
впечатлениями после матча против «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.
Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.
- Выиграли и с хорошим настроением готовимся к
следующей игре.
- Как себя чувствовали? Акклиматизация была?
- Да, утром на тренировке чувствовалась. Днём поспал, вроде проснулся. Был в каком-то коматозе, потом вроде бы в себя пришёл. В игре было нормально, старался об этом не думать, просто играл.
- Чего не хватало команде в стартовом периоде?
- Удачного старта, всё-таки мы пропустили уже в первой смене, потом ещё один быстрый гол.
- Сильно расстроился, что не удалось сделать хет-трик в концовке?
- Нет, конечно, было бы приятно, но ничего страшного. Главное, что в той ситуации забили гол. Если бы не забили, то могло быть опасно, там счет был 4:3.
- Четыре набранных очка сегодня – это чудесное взаимопонимание с Линусом
Умарком?
- Не знаю (смеется), Уми здорово отдает и не только он, там все звено. Нам офигенно игралось!, - цитирует Капризова официальный сайт «Салавата Юлаева».
«Салават Юлаев» набрал 78 очков и идет пятым на Востоке. У «Спартака» 60 очков и 12-е место на Западе.
Матч
Салават Юлаев - Спартак - 5:3 (0:2, 4:0, 1:1)
Голы:
Стоа (Стэплтон, Провольнев), 0:27 (0:1). Калинин (Стоа), 8:52 (0:2 - бол.). Мертль (Умарк), 20:46 (1:2 - бол.). Капризов (Умарк), 24:31 (2:2). Капризов (Умарк), 34:05 (3:2). Логинов (Лепистё, Капризов), 39:34 (4:2 - бол.). Кириллов (Воронин, Васильев), 54:50 (4:3). Куляш (Капризов), 59:03 (5:3 - п.в.).
Место и дата
10 января 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция