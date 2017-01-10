Игорь Захаркин: «Салават Юлаев» должен строже играть в обороне
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился
впечатлениями после матча против «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.
Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.
- Мы уже какой матч начинаем плохо, думается,
что ребята хотят сыграть строго в обороне, не проигрывать единоборства, это
приводит к совершенно глупым удалениям опытных игроков. Это странно. Сложность
сегодняшнего матча была в том, что у нас все четыре звена вновь созданные, ни
одного наигранного. Если связка Капризов – Умарк играла у нас до отъезда
Капризова на чемпионат мира, то теперь туда очень здорово вошел Мертл. У него
быстрые руки, он быстро думает, правильные позиции занимает. Надеемся, что это
будет и дальше продолжаться. В линии с Лисиным и Бодровым пока хотелось бы
желать лучшего от другого крайнего нападающего. Мы планировали туда поставить
Хартикайнена, очень жаль, что его потеряли сейчас.
Но в целом все равно команда должна работать, бороться, строже играть в обороне, не начинать с гандикапа в одну-две шайбы. Мы это делаем практически в каждом матче. Есть над чем работать.
- Кирилл Капризов сказал в эфире, что после первого периода тренеры дали под зад, можете прокомментировать?
- Давайте я комментировать ничего не буду, просто это можно понять по моему охрипшему голосу, - цитирует Захаркина официальный сайт «Салавата Юлаева».
«Салават
Юлаев» набрал 78 очков и идет пятым на Востоке. У «Спартака» 60 очков и 12-е
место на Западе.
Матч
Салават Юлаев - Спартак - 5:3 (0:2, 4:0, 1:1)
Голы:
Стоа (Стэплтон, Провольнев), 0:27 (0:1). Калинин (Стоа), 8:52 (0:2 - бол.). Мертль (Умарк), 20:46 (1:2 - бол.). Капризов (Умарк), 24:31 (2:2). Капризов (Умарк), 34:05 (3:2). Логинов (Лепистё, Капризов), 39:34 (4:2 - бол.). Кириллов (Воронин, Васильев), 54:50 (4:3). Куляш (Капризов), 59:03 (5:3 - п.в.).
Место и дата
10 января 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция