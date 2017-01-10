Игорь Захаркин: «Салават Юлаев» должен строже играть в обороне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда победила со счетом 5:3.

- Мы уже какой матч начинаем плохо, думается, что ребята хотят сыграть строго в обороне, не проигрывать единоборства, это приводит к совершенно глупым удалениям опытных игроков. Это странно. Сложность сегодняшнего матча была в том, что у нас все четыре звена вновь созданные, ни одного наигранного. Если связка Капризов – Умарк играла у нас до отъезда Капризова на чемпионат мира, то теперь туда очень здорово вошел Мертл. У него быстрые руки, он быстро думает, правильные позиции занимает. Надеемся, что это будет и дальше продолжаться. В линии с Лисиным и Бодровым пока хотелось бы желать лучшего от другого крайнего нападающего. Мы планировали туда поставить Хартикайнена, очень жаль, что его потеряли сейчас.



Но в целом все равно команда должна работать, бороться, строже играть в обороне, не начинать с гандикапа в одну-две шайбы. Мы это делаем практически в каждом матче. Есть над чем работать.



- Кирилл Капризов сказал в эфире, что после первого периода тренеры дали под зад, можете прокомментировать?



- Давайте я комментировать ничего не буду, просто это можно понять по моему охрипшему голосу, - цитирует Захаркина официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» набрал 78 очков и идет пятым на Востоке. У «Спартака» 60 очков и 12-е место на Западе.

