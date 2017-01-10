Бобровский пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ из-за болезни

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» из-за болезни. Об этом сообщает официальный сайт.

«Бобровский болен и не сыграет сегодня вечером. Вместо него выйдет Антон Форсберг. Запасным станет Йонас Корписало, вызванный из «Кливленд Монстерс» (АХЛ)», - говорится в сообщении.

Напомним, что встреча между «Каролиной» и «Коламбусом» состоится 11 января в 3:00 по московскому времени.

Отметим, что Сергей Бобровский в нынешнем сезоне провел 34 матча в НХЛ, одержав 26 побед.