Александр Ярушкин: «Спартак» слишком легко пропускает
И.о. главного тренера «Спартака» Александр Ярушкин поделился
своим мнением о матче против «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ.
Напомним, что его команда уступила со счетом 3:5.
«Очередная игра, где мы проигрываем второй период. Слишком
легко пропускаем. Третий период как по сценарию: пытаемся отыграться. Второй
период: невынужденные удаления. Невынужденное удаление в концовке первого
периода. Ведя в счете 2:0, начинаем период с меньшинства, пропускаем гол и
комфортного преимущества уже нет», - цитирует Ярушкина официальный сайт «Салавата
Юлаева».
В
составе победителей отличились Томаш Мертл, Кирилл Капризов, который сделал
дубль, Александр Логинов и Денис Куляш. У «Спартака» голы в активе Райана Стоа,
Дмитрия Калинина и Алексея Кириллова.
«Салават
Юлаев» набрал 78 очков и идет пятым на Востоке. У «Спартака» 60 очков и 12-е
место на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Спартак - 5:3 (0:2, 4:0, 1:1)
Голы:
Стоа (Стэплтон, Провольнев), 0:27 (0:1). Калинин (Стоа), 8:52 (0:2 - бол.). Мертль (Умарк), 20:46 (1:2 - бол.). Капризов (Умарк), 24:31 (2:2). Капризов (Умарк), 34:05 (3:2). Логинов (Лепистё, Капризов), 39:34 (4:2 - бол.). Кириллов (Воронин, Васильев), 54:50 (4:3). Куляш (Капризов), 59:03 (5:3 - п.в.).
Место и дата
10 января 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция