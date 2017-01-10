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Александр Ярушкин: «Спартак» слишком легко пропускает

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

И.о. главного тренера «Спартака» Александр Ярушкин поделился своим мнением о матче против «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:5.

«Очередная игра, где мы проигрываем второй период. Слишком легко пропускаем. Третий период как по сценарию: пытаемся отыграться. Второй период: невынужденные удаления. Невынужденное удаление в концовке первого периода. Ведя в счете 2:0, начинаем период с меньшинства, пропускаем гол и комфортного преимущества уже нет», - цитирует Ярушкина официальный сайт «Салавата Юлаева».

В составе победителей отличились Томаш Мертл, Кирилл Капризов, который сделал дубль, Александр Логинов и Денис Куляш. У «Спартака» голы в активе Райана Стоа, Дмитрия Калинина и Алексея Кириллова.

«Салават Юлаев» набрал 78 очков и идет пятым на Востоке. У «Спартака» 60 очков и 12-е место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Салават Юлаев - Спартак - 5:3 (0:2, 4:0, 1:1)

Голы:

Стоа (Стэплтон, Провольнев), 0:27 (0:1). Калинин (Стоа), 8:52 (0:2 - бол.). Мертль (Умарк), 20:46 (1:2 - бол.). Капризов (Умарк), 24:31 (2:2). Капризов (Умарк), 34:05 (3:2). Логинов (Лепистё, Капризов), 39:34 (4:2 - бол.). Кириллов (Воронин, Васильев), 54:50 (4:3). Куляш (Капризов), 59:03 (5:3 - п.в.).

Место и дата

10 января 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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