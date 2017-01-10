Александр Ярушкин: «Спартак» слишком легко пропускает

И.о. главного тренера «Спартака» Александр Ярушкин поделился своим мнением о матче против «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:5.

«Очередная игра, где мы проигрываем второй период. Слишком легко пропускаем. Третий период как по сценарию: пытаемся отыграться. Второй период: невынужденные удаления. Невынужденное удаление в концовке первого периода. Ведя в счете 2:0, начинаем период с меньшинства, пропускаем гол и комфортного преимущества уже нет», - цитирует Ярушкина официальный сайт «Салавата Юлаева».

В составе победителей отличились Томаш Мертл, Кирилл Капризов, который сделал дубль, Александр Логинов и Денис Куляш. У «Спартака» голы в активе Райана Стоа, Дмитрия Калинина и Алексея Кириллова.

«Салават Юлаев» набрал 78 очков и идет пятым на Востоке. У «Спартака» 60 очков и 12-е место на Западе.

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