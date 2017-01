Джонатан Тэйвс: Панарин и Анисимов больше заслуживали попадания на Матч всех звезд

Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс заявил, что его одноклубники Артемий Панарин и Артем Анисимов больше него заслуживали попасть на Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги.

- Панарин, Анисимов и Госса больше заслуживали попадания на Матч звезд. Мое попадание – горькая радость, - передает слова Тэйвза в своем твиттере журналист Брайан Хеджер.

Toews says Panarin, Anisimov and Hossa were "more deserving" of All-Star nod and calls his inclusion this season "bittersweet."#Blackhawks