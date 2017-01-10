Джонатан Тэйвс: Панарин и Анисимов больше заслуживали попадания на Матч всех звезд

Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс заявил, что его одноклубники Артемий Панарин и Артем Анисимов больше него заслуживали попасть на Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги.

- Панарин, Анисимов и Госса больше заслуживали попадания на Матч звезд. Мое попадание – горькая радость, - передает слова Тэйвза в своем твиттере журналист Брайан Хеджер.

Toews says Panarin, Anisimov and Hossa were "more deserving" of All-Star nod and calls his inclusion this season "bittersweet."#Blackhawks — Brian Hedger (@BrianHedger) 10 января 2017 г.

Напомним, что предстоящий Матч всех звезд НХЛ пройдет состоится 28-29 января в Лос-Анджелесе.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Артемия Панарина 41 (17 + 24) очко в 43 играх за «Чикаго». У его одноклубника Артема Анисимова 31 (18 = 13) очко в 39 встречах за «Блэкхокс».